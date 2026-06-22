Incauta CBP más de 10.1 millones de dólares en metanfetamina

LAREDO, Texas — Agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos incautaron en el Puente del Comercio Mundial narcóticos cuyo valor en el mercado negro ascendía a más de 10.122.000 dólares.

La incautación tuvo lugar el lunes 15 de junio de 2026 en el Puente del Comercio Mundial, cuando un agente de la CBP remitió un camión Volvo D-13 de 2013 que transportaba un cargamento declarado como “polipropileno” para una inspección secundaria. Tras un examen con perros detectores y un sistema de inspección no intrusivo, los agentes de la CBP descubrieron un total de 1100,79 libras de presunta metanfetamina dentro de la mercancía. El valor en el mercado negro de los narcóticos asciende a 10 122 012 dólares.

La CBP incautó los narcóticos. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional están investigando la incautación.

“Esta importante incautación refleja la firme dedicación de los oficiales de la CBP a proteger a nuestras comunidades de las drogas dañinas”, declaró el director del puerto de entrada de Laredo, Alberto Flores. “El profesionalismo y el minucioso trabajo de nuestros oficiales son esenciales para nuestra misión, y este logro demuestra la excepcional labor que realizan a diario en el ámbito de la carga”.

En cumplimiento del mandato del presidente Donald J. Trump, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., bajo el liderazgo del secretario del DHS, Markwayne Mullin, han establecido la frontera más segura de la historia, impidiendo la entrada a nuestras comunidades de delincuentes extranjeros peligrosos, armas y narcóticos ilícitos, lo que mantendrá a Estados Unidos seguro para las generaciones venideras.