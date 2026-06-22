Alista Gobierno de Carmen Lilia Canturosas apertura de nueva primaria en Valles de Anáhuac

La alcaldesa recordó que esta obra surgió como respuesta a una necesidad planteada por las familias de la zona, debido al crecimiento poblacional registrado en los últimos años. [Agencias]

La alcaldesa recordó que esta obra surgió como respuesta a una necesidad planteada por las familias de la zona, debido al crecimiento poblacional registrado en los últimos años. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal informó que avanzan los trabajos y gestiones para la puesta en operación de una nueva escuela primaria en la colonia Valles de Anáhuac, proyecto que permitirá ampliar la cobertura educativa y atender la creciente demanda de estudiantes en el sector poniente de Nuevo Laredo.

La institución educativa fue construida mediante una inversión superior a los 36 millones de pesos y contará con 12 aulas, áreas administrativas, espacios recreativos y servicios complementarios que beneficiarán a niñas y niños de las colonias Valles de Anáhuac, El Progreso y sectores aledaños.

“Ya estamos realizando los trámites necesarios para que esta nueva escuela pueda iniciar operaciones lo antes posible. Queremos que las niñas y niños de este sector tengan acceso a una educación de calidad cerca de sus hogares”, señaló la presidenta municipal.

La alcaldesa recordó que esta obra surgió como respuesta a una necesidad planteada por las familias de la zona, debido al crecimiento poblacional registrado en los últimos años.

La próxima apertura de esta nueva escuela primaria refleja el compromiso de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas con una educación accesible, inclusiva y de calidad para todas las familias neolaredenses, en sintonía con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de fortalecer la educación pública como motor de bienestar, igualdad y transformación social.

Actualmente, el Gobierno Municipal trabaja en coordinación con autoridades educativas estatales y federales para concluir los trámites administrativos necesarios para la apertura oficial del plantel.

La nueva primaria permitirá que cientos de estudiantes puedan recibir clases cerca de sus comunidades, evitando traslados diarios hacia otros sectores de la ciudad y fortaleciendo la integración educativa en esta zona de Nuevo Laredo.

La alcaldesa destacó que actualmente el Gobierno Municipal brinda apoyo de transporte a estudiantes del sector para facilitar su acceso a planteles educativos; sin embargo, la apertura de esta nueva escuela representará una solución de largo plazo para las familias de Valles de Anáhuac y El Progreso.

Este proyecto forma parte de la estrategia de fortalecimiento de infraestructura educativa impulsada por el Gobierno Municipal, que durante 2025 contempló una inversión superior a los 153 millones de pesos en obras destinadas a mejorar las condiciones físicas de escuelas públicas de distintos niveles educativos.

Además, la administración municipal mantiene diversos programas de apoyo estudiantil, entre ellos las becas de educación primaria, educación especial, excelencia universitaria y titulación, con el objetivo de impulsar el desarrollo académico de las y los neolaredenses.