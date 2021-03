Chopra y Jonas darán nominaciones a los Oscar

CIUDAD DE MÉXICO.- Los artistas Priyanka Chopra y Nick Jonas fueron elegidos para presentar en esta ocasión las nominaciones a los Premios Óscar, en un evento que se llevará a cabo el 15 de marzo.

De acuerdo con Variety, la pareja leerá en vivo 23 categorías y los contendientes a ellas para la próxima ceremonia de las preseas de la Academia de Hollywood.

La transmisión se realizará, de manera global, en los sitios web oscars.com, oscars.org y en las plataformas digitales de la Academia: Facebook, Twitter y YouTube.

Según expertos, se espera que filmes como Nomadland, de Chloe Zhao; El Juicio de los 7 de Chicago, de Aaron Sorkin; Mank, de David Fincher; y Hermosa Venganza, de Emerald Fennell, reciban varios nombramientos a la siguiente edición.

La ceremonia será el 25 de abril en un evento que será transmitido en vivo desde diversos escenarios de Los Ángeles, incluyendo el Dolby Theatre, que ha sido la sede desde hace años.

Who's excited for #OscarNoms? Join @priyankachopra and @nickjonas here on Monday at 5:19am PDT. https://t.co/axeDbjyuI8 pic.twitter.com/hZh1KZx3Oy

— The Academy (@TheAcademy) March 11, 2021