Vinculan a proceso a presunto responsable de abuso sexual contra menor en Nuevo Laredo

Durante este tiempo se continuará integrando la carpeta de investigación conforme a lo establecido por la ley. [Cortesía]

NUEVO LAREDO, TAM.- Con base en los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, un Juez de Control vinculó a proceso a Antonio “M” por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual, cometido en agravio de una persona menor de edad.

La resolución judicial se emitió tras analizar los elementos aportados por el Ministerio Público durante la audiencia correspondiente, los cuales permitieron establecer la posible participación del imputado en los hechos denunciados.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el presunto delito habría ocurrido el 9 de marzo de 2019 en una colonia ubicada al sureste de este municipio.

Luego de valorar las pruebas presentadas, la autoridad judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, con el fin de garantizar el desarrollo adecuado del proceso penal.

Asimismo, el Juez de Control estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se continuarán recabando datos para el esclarecimiento de los hechos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que durante este tiempo se continuará integrando la carpeta de investigación conforme a lo establecido por la ley.

Finalmente, la dependencia reiteró su compromiso de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de combatir y sancionar con firmeza los delitos que atenten contra su integridad y libertad sexual.