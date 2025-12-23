El Dólar
Suspenderá INE actividades 24 y 25 de diciembre

Este martes laborará en horario normal, de 8:00 a 20:00 horas

El módulo del INE se ubica en la colonia Hidalgo. [Archivo/Líder Web]
Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– Manuel Moncada Fuentes, consejero presidente del INE en Nuevo Laredo, dio a conocer que el Módulo del Registro Electoral suspenderá actividades los días 24 y 25 de diciembre, reanudando labores el viernes 26.

En tanto, dijo, este martes 23 de diciembre se trabajará en horario regular, de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

El próximo viernes también se laborará en ese mismo horario, mientras que el sábado 27 de diciembre, el módulo operará de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. El domingo es descanso.

Moncada Fuentes reiteró el llamado a renovar la credencial para votar, ya que este mes se vencen miles de identificaciones que fueron tramitadas en el año 2015.

