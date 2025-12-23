La etiqueta en bodas incluye considerar cuánto les cuesta a los invitados asistir

Un padrino de boda se toma un descanso después de concluir las fotos de la fiesta nupcial en una boda, el 23 de agosto de 2025, en Newtown, Ohio. (AP Foto/Joshua A. Bickel, archivo)

NUEVA YORK.- Las bodas son celebraciones de amor, pero también podrían requerir que los invitados asuman un compromiso financiero que les genere estrés.

Ya se trate de pagar hoteles y vuelos para asistir a una boda en algún lugar lejano, o distintos atuendos y regalos para varios eventos previos, a menudo los amigos y la familia extendida sienten la presión de tener que gastar gran cantidad de dinero antes de que la pareja se case.

El sentido de obligación y las limitaciones presupuestarias pueden crear resentimiento, malentendidos y sentimientos heridos entre amigos y familiares. Es recomendable que los futuros cónyugues —que están tratando de planificar la boda de sus sueños, y están preocupados por sus propios gastos— tengan en cuenta los posibles costos de sus invitados.

“El dinero forma parte de cómo nos apoyamos mutuamente”, dice Christine Hargrove, terapeuta licenciada que se desempeña como directora adjunta del Centro de Amor y Dinero en la Universidad de Georgia. “Pero no hay que permitir que las finanzas se interpongan entre amistades de toda la vida o relaciones familiares que son saludables y de apoyo”.

A menudo Hargrove observa que los problemas de presupuesto se convierten en problemas de amistad para las parejas y los miembros de su cortejo nupcial. Aunque pedirle a alguien que sea padrino o dama de honor suele hacerse con la intención de mostrar aprecio, a veces no se reconoce la posible carga financiera de formar parte de una despedida de soltero o soltera, así como del gran día en sí.

“Si alguien dice: ‘Me importas, realmente quiero ir a tu boda, pero absolutamente no puedo permitirme pasar cinco días en el Caribe, además de ya ir a una boda’, no se lo tome usted como algo personal”, aconseja Hargrove.

Las conversaciones sobre dinero pueden generar emociones, pero todos los involucrados se beneficiarán si abordan el tema con comprensión, recomienda Hargrove.

“Las parejas deben tener en cuenta que las personas tienen distintos presupuestos, distintos antecedentes. Las personas tienen diferentes responsabilidades laborales y capacidades para tomar tiempo libre”, apuntó Sarah Schreiber, ex editora sobre bodas de una revista y en la actualidad consultora de bodas.

A continuación ofrecemos algunas recomendaciones para que las parejas comprometidas puedan reducir los costos para los invitados a su boda, y sobre cómo pueden participar los invitados sin endeudarse.

PARA LAS PAREJAS

Reservar diferentes opciones de hotel

Es habitual que la pareja que se casa reserve un bloque de habitaciones a una tarifa con descuento para sus invitados que no viven en la ciudad. Schreiber recomienda tener al menos un par de opciones de hotel en diferentes rangos de precios.

Ofrecer pagar algunos servicios

Cubrir el costo del transporte hacia y desde el lugar de la boda, pagar por el cuidado de niños si no se les invita a la celebración, y organizar un desayuno al día siguiente son otras formas en que las parejas pueden hacer que su boda sea menos costosa para los invitados, según Cassie Horrell, una planificadora de bodas que vive en Pittsburgh.

“Hay pequeñas cosas que uno puede hacer aquí y allá para ser consciente de qué costos puede asumir por sus invitados”, observó Horrell.

Poner una solicitud de “no enviar regalos” en las invitaciones es otra forma de reducir costos para los invitados, señaló Rachel Lawrence, jefa de asesoramiento y planificación de la aplicación de presupuesto Monarch Money.

Ser franco con el cortejo nupcial

Informar a los miembros del cortejo nupcial y a otros amigos cercanos con suficiente antelación sobre lo que pueden esperar pagar por una despedida de soltero en el extranjero o por alquilar un esmoquin o hacerse el maquillaje les ayuda a decidir si pueden participar, apuntó Hargrove.

Si alguien acepta formar parte del cortejo nupcial y luego descubre que la novia y el novio tienen gustos caros, puede sentirse acorralado a gastar en algo que no puede permitirse, agregó.

No se ofenda si un invitado no puede asistir

Si un amigo o pariente dice que no puede asistir a un evento previo a la boda —o a la boda misma— debido al costo, responda de manera amable y cortés, aconseja Hargrove.

“Acéptelo con cortesía y tendrá muchos menos problemas en su relación. Muestre mucho respeto, muestre conciencia. La gente lo aprecia. Y hay mucho menos sentimientos heridos”, expresó.

PARA LOS INVITADOS

Compartir costos con amigos

Si el costo de asistir a una boda es demasiado alto, considere dividirlo entre un grupo de amigos, señaló Esther Lee, editora adjunta y experta en bodas de The Knot. Ello puede incluir desde compartir una habitación de hotel o dormir en el sofá de alguien, hasta participar en viajes grupales y dividir la cuenta del transporte al aeropuerto, ya que es posible que otros invitados también tengan un presupuesto ajustado.

No hay problema en saltarse algunos eventos

Entre la despedida de soltera, la fiesta de la novia y la boda en un destino lejano durante un fin de semana, los costos pueden acumularse. Si usted quiere mantenerse dentro del presupuesto, está bien saltarse algunos eventos y elegir asistir a los que crea que serán más significativos para la persona que se casa.

“A la gente se le dificulta decir que no, y queremos estar presentes para todos. Pero si se sale de su presupuesto, entonces no querrá endeudarse sólo para intentarlo”, observó Chelsea Hodl, planificadora financiera de la aplicación de servicios financieros Domain Money.

Se recomienda comunicar con anticipación a su amigo o familiar a qué eventos podrá asistir.

Ahorrar dinero en su vestuario

Si usted tiene un presupuesto ajustado, el atuendo para la boda es algo en lo que puede recortar. Alquilar un vestido o un esmoquin de sitios web como Rent The Runway, Nuuly o Black Tux puede ser menos costoso que comprar ropa que prácticamente no volverá a usar.

Las invitadas también pueden sopesar usar un vestido que ya poseen o pedirle uno prestado a una amiga, señaló Lee de The Knot.

“Nadie lo juzga a usted por volver a usar algo, así que no sea su propio crítico más severo”, apuntó.

Sea transparente con sus amigos

No necesita sentirse avergonzado si no puede permitirse asistir a la boda de un ser querido, dijo Hargrove. Ser honesto sobre la razón por la que no estará allí en su día especial puede ayudar a evitar sentimientos negativos o malentendidos.

“Cuando usted está dispuesto a ser directo con alguien, ello simplemente aclara el ambiente, y es sorprendente lo poderosa, clara, honesta y directa que puede ser la autorrevelación”, añadió Hargrove.

Si no acudirá a la boda de un amigo, intente mostrar su afecto por ellos de otra manera, ya sea invitándolos a cenar o enviándoles flores el día de la boda. Un gesto económico puede demostrar su amor sin tener que ser un sacrificio para usted ni para sus finanzas.