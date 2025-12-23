Trabajan oficialías del Registro Civil con guardias en vacaciones

Actividades se reiniciarán, con regularidad, a partir del 5 de enero

Nuevo Laredo, Tam.– Como cada fin de año, la mayoría de las dependencias estatales, en este caso las oficialías del Registro Civil, laboran con guardias en el periodo vacacional decembrino.

Por ello, las oficialías Primera, Segunda y Tercera, operan con guardias en estas fechas, reanudando actividades de manera normal el lunes 5 de enero del 2026.

“Nosotros, al menos en la Oficialía Primera, durante las guardias únicamente se dará el servicio de expedición de actas certificadas e información sobre los trámites. En esto de las actas hablamos de nacimiento, defunción, matrimonio etcétera”, comentó Erika de León Rivera, oficial Primera del Registro Civil.

En lo que respecta a la oficialía 4ta del Registro Civil, que se ubica al poniente de la ciudad, permanecerá cerrada. Esto debido al poco personal que tienen y a que el movimiento en la misma es muy reducido.

Cabe señalar que la mayoría de las dependencias estatales inician su periodo vacacional decembrino, a partir del 19 de diciembre, esto incluido juzgados, ITAVU, entre otras áreas que son dependencias del Gobierno del Estado en Nuevo Laredo.