El Dólar
Compra:
$17.00
Venta:
$18.40
EN VIVO

Trabajan oficialías del Registro Civil con guardias en vacaciones

Actividades se reiniciarán, con regularidad, a partir del 5 de enero

Erika de León Rivera, oficial Primera del Registro Civil en Nuevo Laredo. [Archivo/Líder Web]
Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– Como cada fin de año, la mayoría de las dependencias estatales, en este caso las oficialías del Registro Civil, laboran con guardias en el periodo vacacional decembrino.

Por ello, las oficialías Primera, Segunda y Tercera, operan con guardias en estas fechas, reanudando actividades de manera normal el lunes 5 de enero del 2026.

“Nosotros, al menos en la Oficialía Primera, durante las guardias únicamente se dará el servicio de expedición de actas certificadas e información sobre los trámites. En esto de las actas hablamos de nacimiento, defunción, matrimonio etcétera”, comentó Erika de León Rivera, oficial Primera del Registro Civil.

En lo que respecta a la oficialía 4ta del Registro Civil, que se ubica al poniente de la ciudad, permanecerá cerrada. Esto debido al poco personal que tienen y a que el movimiento en la misma es muy reducido.

Cabe señalar que la mayoría de las dependencias estatales inician su periodo vacacional decembrino, a partir del 19 de diciembre, esto incluido juzgados, ITAVU, entre otras áreas que son dependencias del Gobierno del Estado en Nuevo Laredo.

La etiqueta en bodas incluye considerar cuánto les cuesta a los invitados asistir
Anuncia Trump plan para construir nuevo acorazado y crear Flota Dorada

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.