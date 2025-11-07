Vinculan a proceso a hombre por abuso sexual agravado contra menor

La Fiscalía de Tamaulipas obtuvo prisión preventiva para el imputado mientras continúa la investigación complementaria por tres meses

NUEVO LAREDO, TAM.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que un hombre identificado como Edgar Eduardo “C” fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado en perjuicio de una persona menor de edad.

De acuerdo con la información oficial, la autoridad judicial determinó la vinculación tras valorar los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público, que lo relacionan con hechos ocurridos el pasado 6 de julio de 2024, en un domicilio ubicado en una colonia al poniente de Nuevo Laredo.

Durante la audiencia, el Juez de Control accedió a la solicitud del representante social e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, misma que permanecerá vigente durante el tiempo que dure el proceso penal.

Asimismo, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual la Fiscalía continuará integrando información y pruebas que fortalezcan el caso.

La dependencia estatal reiteró que con este tipo de acciones se reafirma el compromiso de procurar justicia con perspectiva de género, proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, y sancionar con firmeza a quienes vulneren su integridad sexual.