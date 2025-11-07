Camión derriba dos postes y causa daños frente a escuela en la colonia Madero

El accidente dañó un vehículo y dejó sin energía eléctrica a varias viviendas; el conductor no contaba con seguro para cubrir los daños materiales

El percance ocurrió en el cruce de la avenida Reynosa y la calle Santa Gertrudis. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un fuerte susto se llevaron vecinos y padres de familia de la colonia Madero, luego de que un camión de la empresa Castores derribara dos postes de madera frente a un centro educativo, cayendo uno de ellos sobre un vehículo estacionado.

El percance ocurrió en el cruce de la avenida Reynosa y la calle Santa Gertrudis, cuando el operador del camión, identificado como Alejandro, de 23 años y originario de Tabasco, circulaba en dirección de norte a sur. Según el reporte de Tránsito, la unidad se enganchó con el cableado de la empresa Telmex, lo que provocó que los postes se vinieran abajo.

Uno de los postes cayó directamente sobre un automóvil Ford Focus en el que una madre de familia esperaba la salida de su hijo. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque el vehículo resultó con severos daños en la carrocería.

El accidente generó momentos de pánico entre los presentes y afectó temporalmente las actividades del centro educativo cercano, además de interrumpir el servicio telefónico y eléctrico en varios domicilios de la zona. La mufa del número 2611 de la calle Santa Gertrudis fue arrancada, dejando a la vivienda sin energía eléctrica.

Agentes de la Dirección de Tránsito acudieron al lugar para controlar la vialidad y levantar el reporte correspondiente, mientras personal de Telmex inició los trabajos de reparación de la infraestructura dañada.

La situación se complicó cuando el joven conductor reconoció ante los afectados no contar con seguro para cubrir los daños materiales, lo que generó incertidumbre sobre cómo serán reparados los perjuicios ocasionados.