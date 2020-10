(VIDEO) ‘Príncipe durmiente’ reacciona tras 15 años en coma

View this post on Instagram

بعد غيبوبة استمرت 15 عاماً.. فيديو لـ”الأمير النائم” يثير ضجة.. . تصدّر اسم الأمير الوليد بن خالد بن طلال، مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن أبدى استجابة لمحيطه. ويطلق على الأمير الوليد بن خالد بن طلال، لقب الأمير النائم، بعد أن دخل بغيبوبة منذ أكثر من 15 عاماً، إثر تعرضه لحادثة سير. وتجاوب الأمير النائم لأول مرة مع عمته الأميرة نورة بن طلال بن عبد العزيز، حيث تفاعل مع طلبها ورد التحية لها برفع أصابع يده. وعلى الرغم من ندرة حالته الطبية واعتبارها أحياناً ميؤوس منها الا أن والده الأمير خالد بن طلال أصرّ على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملاً في أن يشفى، وعلق على هذا الأمر قائلاً : “إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره، ومن حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه”.. . #princealwaleedbinkhalid #sleepingprince #coma #ventilator #saudiprince #saudiarabia #ksa