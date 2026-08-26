Irán y Omán negocian reapertura gradual del estrecho de Ormuz

En la imagen, publicada por el Ministerio de Exteriores iraní, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, derecha, se reúne con su homólogo omaní, Sayyid Badr Albusaidi en Teherán, Irán, el martes 25 de agosto de 2026. (Ministerio de Exteriores de Irán, vía AP)

En la imagen, publicada por el Ministerio de Exteriores iraní, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, derecha, se reúne con su homólogo omaní, Sayyid Badr Albusaidi en Teherán, Irán, el martes 25 de agosto de 2026. (Ministerio de Exteriores de Irán, vía AP)

IRÁN.- Los principales diplomáticos de Irán y Omán se reunieron el martes para analizar un plan escalonado para gestionar el tráfico de barcos a través del estrecho de Ormuz, que permanece cerrado en gran medida a casi seis meses del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las conversaciones se produjeron después de que un buque petrolero quedara inutilizado en un ataque frente a la costa de Omán, lo que subrayó los peligros que siguen enfrentando las navieras que intentan utilizar esta crucial vía marítima mientras está bajo control de Teherán.

A continuación, un repaso a los últimos acontecimientos de la guerra en Irán y en Oriente Medio.

Irán y Omán emiten comunicado sobre conversaciones para gestionar el estrecho

El ministro de Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, se reunió el martes en Teherán, la capital de Irán, con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, para analizar un marco para gestionar el tráfico de barcos en el estrecho de Ormuz.

En un comunicado conjunto emitido por ambos países, ubicados en lados opuestos del estrecho, se indica que el marco propuesto incluye un “corredor de navegación temporal conjunto” y que las dos naciones trabajen para despejar minas de la vía marítima.

En el comunicado se señala que Irán y Omán continuarán las negociaciones técnicas para establecer un corredor marítimo permanente y un acuerdo sobre la futura administración del estrecho.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, dijo a la televisión estatal que ambos países habían alcanzado un entendimiento sobre una ruta temporal. El tráfico hacia el golfo Pérsico desde el golfo de Omán pasaría por completo por aguas iraníes, mientras que la ruta de salida pasaría en parte por aguas iraníes y en parte por aguas territoriales de Omán.

Luego, Irán y Omán mantendrían negociaciones durante 30 a 60 días para “alcanzar un entendimiento sobre una nueva ruta permanente y sostenible”, indicó.

Aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo se transportaba libremente por el estrecho de Ormuz antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero.

Se desconoce si Estados Unidos aceptará el acuerdo. El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó la semana pasada con bombardear Omán si “se interpone” en los planes estadounidenses para reabrir el estrecho.

El presidente de Irán y otros altos funcionarios también hablaron sobre el estrecho con una delegación de Pakistán que abandonó Teherán el martes tras mantener conversaciones para reactivar las negociaciones para poner fin al conflicto entre Irán y Estados Unidos, dijo el ejército paquistaní.

Barco atacado e inutilizado frente a la costa de Omán

El motor de un buque petrolero quedó inutilizado tras un ataque efectuado el lunes por la noche frente a la costa de Omán, informó la agencia británica Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés). El organismo señaló que toda la tripulación estaba a salvo.

Hasta el momento, no se ha informado sobre ningún impacto ambiental.

Irán dispara periódicamente contra embarcaciones que intentan transitar el estrecho para hacer cumplir su control sobre la vía marítima, aunque no se ha atribuido el ataque del lunes. Estados Unidos también ha disparado contra embarcaciones mientras mantiene un bloqueo a los puertos iraníes.

Sin respuestas a un año de ataque de Israel que mató a 22 personas en hospital en Gaza

El martes se cumplió un año desde que soldados israelíes mataron a 22 palestinos, incluidos periodistas y rescatistas, en un ataque contra un hospital en Gaza que provocó indignación mundial. Nadie ha rendido cuentas por la masacre.

Las autoridades israelíes afirmaron que el objetivo era una supuesta cámara de Hamás en el techo del Hospital Nasser. Entre los fallecidos estaban el camarógrafo de Reuters Hussam al-Masri y Mariam Dagga, una periodista visual que trabajó para The Associated Press y otros medios de comunicación.

Pese a reiteradas solicitudes de la AP, el ejército de Israel no ha proporcionado detalles sobre la investigación ni plazos acerca de cuándo podría concluir. Grupos de derechos sostienen que Israel rara vez hace rendir cuentas a sus tropas por la muerte de palestinos, y destacan investigaciones prolongadas que rara vez derivan en procesamientos.

China advierte que amenaza de sanciones de EEUU perturba cooperación con Irán

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirma que sigue de cerca los planes anunciados por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, para ampliar las sanciones a entidades e individuos vinculados con Irán, incluyendo algunos asentados en China.

El portavoz del Ministerio, Lin Jian, señaló que la cooperación entre Beijing y Teherán “no debería ser perturbada ni socavada”, y subrayó que se ha llevado a cabo de conformidad con el derecho internacional.

China es uno de los mayores socios comerciales de Irán y compra la mayor parte de sus exportaciones de petróleo.

El Departamento del Tesoro informó el lunes el inicio de sanciones contra casi 60 entidades vinculadas con Irán, entre ellas, varias con sede en China. No llegó a decretar sanciones secundarias a países que comercian con Teherán.

Ataques israelíes matan a por lo menos 4 personas en Gaza

Israel mató al menos a tres personas el martes al atacar el campamento de refugiados de Jabaliya, en el norte de la Franja de Gaza, según el Hospital Shifa, que recibió a las víctimas. Otro ataque, al noroeste de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, mató al menos a un palestino e hirió a otros cuatro, según el hospital Nasser.

Por separado, Medical Aid for Palestinians, una organización benéfica con sede en Reino Unido que proporciona asistencia sanitaria y humanitaria, dijo que Israel atacó y destruyó un almacén perteneciente a un socio local en Deir al-Balah, en el centro de Gaza. El almacén guardaba suministros nutricionales para niños, mujeres embarazadas y madres lactantes, dijo la organización.

El ejército israelí afirmó que atacó a un presunto combatiente en el sur de Gaza y a varios objetivos que describió como infraestructura de Hamás en Jabaliya. No comentó sobre el ataque contra el almacén.

Los palestinos en Gaza enfrentan una grave escasez de alimentos, y muchas familias desplazadas dependen de la escasa ayuda humanitaria y de cocinas benéficas para alimentarse.

Soldados israelíes toman escuela gestionada por agencia de la ONU

Israel tomó el martes una instalación gestionada por la ONU que alberga una escuela vocacional en las afueras de Jerusalén, como parte de su campaña contra la agencia de la ONU que proporciona servicios humanitarios a millones de refugiados palestinos en todo Oriente Medio.

El Ministerio de Exteriores de Israel dijo que la agencia, conocida como UNRWA, no es propietaria del terreno. Israel hizo un argumento similar cuando sus soldados demolieron la antigua sede de la agencia en Jerusalén Este en enero.

El coordinador interino de la ONU para Oriente Medio, Ramiz Alakbarov, calificó la incautación de ilegal y dijo que privó a 340 refugiados palestinos de servicios educativos.

Israel ha acusado a la UNRWA de sesgo antiisraelí y de emplear a combatientes palestinos. Las Naciones Unidas y la UNRWA han refutado las acusaciones y dicen que investigan denuncias creíbles y actúan rápidamente para depurar a supuestos combatientes entre el personal.