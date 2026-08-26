Arrasa incendio forestal extensas zonas de Texas y obliga evacuaciones

El fuego consumió más de 200 kilómetros cuadrados, destruyó estructuras y provocó el cierre de escuelas

El incendio en Reno, Nevada, el 22 de agosto del 2026. (Tim Walton via AP)

El incendio en Reno, Nevada, el 22 de agosto del 2026. (Tim Walton via AP)

TEXAS.- Un incendio forestal que se expandió enormemente en cuestión de horas arrasó el martes con amplias franjas de terreno en una zona rural de Texas, causando daños en un campamento juvenil mientras obligaba a evacuaciones y al cierre de escuelas.

El incendio, que comenzó la tarde del lunes, ha consumido más de 200 kilómetros cuadrados (78 millas cuadradas) de terreno en zonas poco pobladas de dos condados del centro-norte de Texas, en menos de 24 horas. Alimentado por fuertes vientos y condiciones sumamente calientes y áridas, el incendio saltó ríos y arroyos, informaron los residentes.

“Simplemente se expandió demasiado rápido”, dijo Katie Rochelle, cuyo negocio familiar de alquiler de canoas perdió su oficina y taller de reparación a las afueras de Graford. “El viento se movía como un tornado”.

Su esposo, un bombero local, ayudó a salvar su casa de las llamas durante la noche, pero a ella le preocupa que el fuego pueda llegar a la vivienda en cualquier momento.

“No sé cómo sobrevivió nuestra casa”, dijo. “Ahora estamos esperando y rezando. Rezando para que no alcance nuestra casa. Eso es todo lo que podemos hacer”.

De momento se desconoce el número de estructuras quemadas. En Worth Ranch, un campamento juvenil en el extremo sur del incendio, varios edificios quedaron destruidos cuando las llamas arrasaron el lugar el martes. No había campistas ni huéspedes en la propiedad y todo el personal fue evacuado a salvo, indicó el Consejo Longhorn de Scouting America, propietario del campamento.

Con el apoyo de aeronaves que arrojaban agua desde las alturas, los bomberos lograron proteger estructuras dentro de ranchos cerca del pequeño poblado de Palo Pinto.

Condiciones favorables permitieron que el incendio creciera en cuestión de horas, indicaron funcionarios de servicios de emergencia del condado Palo Pinto. “Hemos atacado esto con todo, y seguimos teniendo un efecto mínimo”, dijo el jefe de bomberos Danny Watkins. La conflagración estaba contenida en apenas un 8% hasta la noche del martes.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, informó el martes que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus iniciales en inglés) pondrá recursos a disposición para ayudar a combatir el incendio y advirtió a los texanos que limiten las actividades que puedan provocar nuevas conflagraciones.

Los bomberos también combatían cuatro incendios forestales de menor tamaño en condados circundantes del estado.

Incendios forestales han estallado en los últimos días en todo el sur y el oeste de Estados Unidos, mientras persisten condiciones extremadamente secas. Tan solo el domingo se reportaron una docena de conflagraciones de importancia, indicó el Centro Nacional Interagencial de Incendios.

Se han registrado más de 50.000 incendios forestales en todo el país en lo que va del año, la cifra más alta de los últimos 10 años para el mismo periodo, según el centro.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió de un alto riesgo de incendios de rápida propagación en el sur de California, al norte de Los Ángeles, y se emitió una alerta roja hasta el viernes.

Bomberos en Nevada avanzaban en la contención de un incendio que obligó a miles de personas a evacuar en Reno durante el fin de semana, después de que las llamas se acercaron peligrosamente a vecindarios densamente poblados.

Ese incendio ha destruido al menos 47 viviendas en unos 60 kilómetros cuadrados (23 millas cuadradas). Las autoridades de Nevada informaron el martes que estaba contenido en un 27%.

El número de personas en el área de Reno bajo órdenes obligatorias de evacuación bajó significativamente a unas 5.000. El incendio cerca de los límites con California comenzó el sábado y creció rápidamente el domingo. Al menos siete personas —tres socorristas y cuatro civiles— resultaron heridas.

Las autoridades de incendios en Reno atribuyen el incendio a la actividad humana y señalan que fue provocado de manera intencional o accidental. Se esperan condiciones propicias para incendios, con temperaturas altas y baja humedad, hasta el fin de semana.

El incendio en Texas estaba contenido en una proporción mínima mientras avanzaba por ranchos a unos 96 kilómetros (60 millas) al oeste de Fort Worth. Al menos cinco estructuras han sido destruidas, indicaron funcionarios del condado de Palo Pinto.

Funcionarios de emergencias anticipan que el incendio siga creciendo a medida que las temperaturas aumenten.

Rochelle, cuyos bisabuelos fundaron el negocio de alquiler de canoas en 1969, dijo que el incendio también quemó una casa familiar construida en la propiedad hace unos 100 años. Algunos de los autobuses y remolques de la empresa también quedaron destruidos, pero las canoas parecían a salvo por el momento.

“No sé qué vamos a hacer ahora”, dijo su padre, Buddy Rochelle.

Las autoridades instalaron centros de evacuación, algunas escuelas cancelaron las clases y ganaderos y una comisión de ganadería ofrecían graneros para albergar temporalmente a los animales que necesiten ser evacuados.