Avanzan Svitolina y Monfils juntos a semifinales del US Open

La pareja de esposos buscará la final de dobles mixtos ante Belinda Bencic y Flavio Cobolli

Elina Svitolina y Gael Monfils se besan tras ganar su partido de dobles mixtos del US Open, el martes 25 de agosto de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Elina Svitolina y Gael Monfils se besan tras ganar su partido de dobles mixtos del US Open, el martes 25 de agosto de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

NUEVA YORK.- Elina Svitolina y Gael Monfils han llegado lejos, pero nunca hasta el final en la lucha por el título del Abierto de Estados Unidos. Tal vez la pareja casada por fin pueda ganar un trofeo de manera conjunta.

Los cónyuges formaron una gran dupla en la cancha el martes, al convertirse en el primer equipo en avanzar a las semifinales de dobles mixtos tras imponerse el martes por 5-4 (6), 4-5 (3) (10-8) ante Katerina Siniakova y Henry Patten.

Serena Williams y Carlos Alcaraz ganaron su partido de primera ronda, pero luego quedaron eliminados tras caer 5-4 (4), 4-1 ante Belinda Bencic y Flavio Cobolli.

Svitolina y Monfils se medirán con Bencic y Cobolli en una semifinal el miércoles, mientras que Mirra Andreeva y Andrey Rublev se enfrentarán a Karolina Muchova y Jakub Mensik en la otra. El equipo ganador se llevará 1 millón de dólares.

Eso sería un pago considerable para que Monfils lo comparta con su esposa en su último torneo de Grand Slam antes de retirarse.

“Esposa feliz, vida feliz”, comentó Monfils en la entrevista posterior al partido, después de un beso y un abrazo en la cancha, una vez disputado el punto de partido.

Williams y Alcaraz vencieron a Erin Routliffe y Lloyd Glasspool por 5-3, 4-1. Fue el primer partido de Williams en el Abierto de Estados Unidos desde 2022.

“Siempre es un lugar increíble para estar aquí”, señaló Williams. “Nunca esperé volver a esta cancha, así que fue un momento realmente genial. Nunca pensé que esto pasaría”.

Williams, de 44 años y campeona de 23 títulos de Grand Slam en individuales, así como Alcaraz, dos veces campeón del Abierto de Estados Unidos, parecieron quedarse sin energía después de perder el desempate del primer set.

Habían retornado rápidamente a la cancha para su segundo partido.

Habrá nuevos campeones: Andreeva confiesa amor platónico

Williams y Alcaraz comenzaron su primer partido justo cuando los bicampeones defensores quedaban eliminados. Andreeva y Rublev salvaron un punto de partido y superaron a Sara Errani y Andrea Vavassori por 1-4, 4-1 (11-9).

Andreeva, de 19 años, reveló después que Rublev llegó a ser su amor platónico. Hoy, su compatriota ruso, de 28 años, la acompaña en la pista.

Ambos se recuperaron tras desperdiciar cuatro puntos de partido en el segundo set para vencer a Diana Shnaider y Casper Ruud por 4-1, 4-5 (9) (10-5).

El Abierto de Estados Unidos ajustó el formato del torneo este año para permitir el regreso de más especialistas en dobles, pero fueron los jugadores de individuales quienes llevaron la ventaja.

Monfils, que cumplirá 40 años el 1 de septiembre, alcanzó las semifinales del US Open en 2016. Svitolina, que es ocho años menor, fue semifinalista en Flushing Meadows en 2019.

Ahora es otra semifinal —inesperada— después de que resistieron más que un equipo que incluía a los jugadores número 1 del ranking en dobles masculino y femenino.

“Es una pena que sea la primera vez que jugamos juntos, pero creo que eso hace que el trabajo en equipo funcione”, expresó Svitolina.

El francés Monfils recibió una invitación para el torneo de individuales y también para competir en mixtos. Se casó con Svitolina en 2021 y su hija Skaï nació al año siguiente.

Como al principio no estaban seguros de que entrarían al cuadro en Nueva York, Svitolina explicó que se inscribieron sin expectativas, y que ni siquiera trabajaron su táctica hasta el lunes.

“Quiero decir, practicamos bastante juntos en casa o en los torneos. Solo ayer trabajamos algunas cosas para dobles”, señaló Svitolina. “Cuando calentamos esta mañana, sí, le dije a mi entrenador que sería increíble si pudiéramos ganar apenas algunos juegos”.

Checos con estilo

Los checos Muchova y Mensik también avanzaron a semifinales con una victoria 4-1, 5-3 sobre la pareja estadounidense de Emma Navarro y Tommy Paul.

Mensik le envió un mensaje de texto a Muchova en la víspera del torneo para coordinar los atuendos, y ambos vistieron tops rosa arriba y granate abajo.

“Definitivamente es una de las cosas más importantes: verse bien en la cancha también”, afirmó Mensik.

Antes, Siniakova y Patten eliminaron a Aryna Sabalenka y Novak Djokovic 1-4, 4-2 (10-2) en la primera ronda. Siniakova cerró el partido con un ace mientras sacaba ante Djokovic.

“Que Kat le metiera un ace a Novak en punto de partido fue bastante divertido”, señaló Patten.

El torneo fue reformado el año pasado en un intento por lograr que más figuras del cuadro individual compitieran. Se trasladó a un evento de dos días, bastante antes de que comience el cuadro principal de individuales, con un formato de puntuación que garantiza partidos rápidos que no deberían exigir demasiado a los jugadores.

Los partidos de las tres primeras rondas se juegan a sets de cuatro juegos, con desempate cuando hay 4-4. Hay un desempate a 10 puntos en lugar de un tercer set. Sólo la final la noche del miércoles se parecerá a un partido regular, con sets tradicionales a seis juegos.

“Diré que si jugamos básicamente con reglas normales, hasta seis juegos, sería mucho más difícil”, expresó Mensik.

Sabalenka, la bicampeona vigente del US Open en la rama femenina, y Djokovic, monarca de Grand Slam en 24 ocasiones, son exactamente el tipo de jugadores que buscaba la Asociación de Tenis de Estados Unidos. Fueron los preclasificados número 1 con base en la suma más baja de los rankings de individuales de cualquier equipo, pero su derrota estuvo lejos de ser una sorpresa.

Patten y Siniakova cambiaron el rumbo después de que Sabalenka y Djokovic arrasaron en el primer set en 12 minutos, y luego consiguieran un quiebre temprano en el segundo.

Especialistas de dobles como Siniakova y Patten quedaron fuera del torneo el año pasado, cuando los equipos se clasificaron directamente según los rankings de individuales de los dos jugadores, o recibieron invitaciones de la Asociación de Tenis de Estados Unidos. Sara Errani y Andrea Vavassori, que habían ganado el título en 2024, fueron los únicos doblistas en el cuadro después de recibir una invitación para regresar, y luego refrendaron la corona.

Este año se añadió un torneo de clasificación de ocho equipos, lo que dio a dos parejas —integradas en su mayoría por jugadores habituales de dobles— la oportunidad de ganarse su lugar en el cuadro principal.

Svitolina y Monfils arrollaron a Alex Eala y Felix Auger-Aliassime 4-1, 4-1 en su primer partido.

Muchova y Mensik superaron a la francesa Kristina Mladenovic y al salvadoreño Marcelo Arévalo por 4-1, 2-4 (10-7) en su debut. Navarro y Paul eliminaron a sus compatriotas Amanda Anisimova y Learner Tien por 5-3, 4-2.