Verifican que los negocios cumplan normas ambientales

NUEVO LAREDO, TAM.- La Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático, a pesar de la pandemia se encuentran activos realizando revisiones en los restaurantes y supermercados, esto con la única finalidad de que dichos negocios cumplan con las normas ambientales y no contaminen.

“Nosotros seguimos trabajando cuidando el medio ambiente en nuestra ciudad, cabe señalar que hemos aplicado dos multas una de ellas a un centro comercial en paseo reforma, a esta empresa pago 27 mil pesos, por la detección de algunos contenedores con basura, malos olores en el área de estos depósitos, y el segundo fue un pizzería, esta no es de renombre es un negocio particular que no contaba con trampas para grasas”, comentó Ricardo Martinez Hernandez director de medio ambiente y cambio climático.

Martinez Hernandez, precisó que los operativos no son con la finalidad de aplicar multas, simplemente son para revisión y se dejan recomendaciones para que puedan seguir funcionando sin problemas, las multas ya se han aplicado en casos donde la evidencia apunta que tienen tiempo contaminando.

Para finalizar Ricardo Martinez, agregó que las revisiones continuarán y siguiendo únicamente entregando recomendaciones, al mismo tiempo hace el llamado a los negocios donde se maneja comida principalmente, para que mantengan limpias sus trampas de grasa, o si no las tienen las instalen, ya que las multas pueden variar desde los 5 mil pesos en adelante.