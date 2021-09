Mantienen a Pelé hospitalizado en Brasil

BRASIL .-Pelé se mantiene hospitalizado en Brasil, luego de que hace seis días ingresó a un nosocomio para someterse a exámenes de rutina.

De acuerdo al diario brasileño Ge Globo, ‘O Rei’ se mantiene internado y en observación en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo desde el pasado martes.

La dirección general del hospital no ha revelado los motivos de la hospitalización, aunque podrían sacar un comunicado en las próximas horas para informar sobre la salud del tricampeón del mundo con Brasil.

El pasado martes, Pelé despejó todas las dudas sobre su salud al publicar un mensaje en su cuenta de Instagram donde reportó que se encontraba bien de salud.

“Chicos, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui a mis exámenes de rutina, que no había podido hacer antes debido a la pandemia. ¡Hágales saber que no juego el próximo domingo!”, mencionó el brasileño.

Pelé, de 80 años de edad, ha presentado problemas de salud en el pasado y sus apariciones publicas han ido a menos durante los últimos meses