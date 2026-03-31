Vencen hoy descuentos de la Oficina Fiscal

Estos estímulos contemplan una reducción del 50 por ciento en recargos, así como un 30 por ciento de descuento dirigido a contribuyentes cumplidos

Nuevo Laredo, Tam.- El jefe de la Oficina Fiscal del Estado, Roque Hernández Reyes, dio a conocer que concluye la prórroga de beneficios fiscales el 31 de marzo.

Estos beneficios son aplicados a contribuyentes con adeudos en trámites vehiculares, por lo que exhortan a la ciudadanía a aprovechar los últimos días para regularizar su situación.

“Invitamos a todos los contribuyentes a que aprovechen este beneficio fiscal, ya que representa un ahorro importante y les permite ponerse al corriente en sus obligaciones vehiculares”, expresó Hernández Reyes.

El jefe de la Oficinal Fiscal, señaló que este incentivo incluye descuentos en recargos para quienes presentan atrasos en la actualización de tarjetas de circulación entre otros conceptos, mismos que estarán vigentes únicamente hasta el último día del mes.

Detalló que dentro de estos estímulos se contempla una reducción del 50 por ciento en recargos, así como un 30 por ciento de descuento dirigido a contribuyentes cumplidos, beneficios que también finalizarán el 31 de marzo.

Así mismo dijo que se mantienen otros apoyos fiscales a lo largo del año, como el pago de 5 mil 990 pesos para propietarios de vehículos modelo 2012 al 2017, y de 3 mil 990 pesos para unidades modelo 2011 o anteriores, los cuales estarán vigentes hasta el 31 de diciembre del presente año.

Para concluir el titular de la Oficinal Fiscal, adelantó que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, podría anunciar nuevos beneficios fiscales durante el transcurso del año, como parte de las estrategias para incentivar el cumplimiento ciudadano.