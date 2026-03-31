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Operará Registro Civil con horario especial este martes

Descansarán 1, 2 y 3 de abril; regresan el lunes 6

Erika de León Rivera, Oficial Primera del Registro Civil. [Iván Zertuche/Líder Web]
Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam. – La Oficialía Primera del Registro Civil en esta ciudad informa a la ciudadanía sobre los horarios de atención que se implementarán con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, mismos que aplicarán en las cuatro oficialías.

Erika de León Rivera, oficial primera del Registro Civil, dio a conocer que este martes 31 de marzo las oficinas permanecerán abiertas en un horario especial de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, con el objetivo de brindar atención a quienes tengan trámites pendientes.

Asimismo, dijo que los días 1, 2 y 3 de abril, las oficialías permanecerán cerradas, reanudando actividades el día lunes 6 de abril en su horario habitual: de 8:00 de la mañana a 16:00 horas.

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