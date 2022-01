Ve Nadal justo el ingreso de Djokovic en Australia

CIUDAD DE MÉXICO.- Rafael Nadal no contradecirá a la ley australia luego de que esta le diera permiso a Novak Djokovic para quedarse en el país y tenga la oportunidad de jugar el Grand Slam.

«Me parece perfecto. Al final, totalmente correcto. Nada más. La justicia es la que tiene que hablar en este caso y yo siempre soy un defensor de la justicia», dijo el tenista español para la radio Onda Cero.

«Más allá de que pueda o no estar de acuerdo en algunas cosas con Djokovic, sin ninguna duda la justicia ha hablado y ha hablado que tiene derecho a participar en el Open de Australia y realmente es lo más justo si así ha sido resuelto».

El deportista balear no ve a Djokovic como un héroe o villano.

«No pienso ni una cosa ni otra. Cada uno tiene que ser libre de poder tomar sus propias decisiones, pero cada decisión lleva sus consecuencias», expuso.

La mala noticia para Nadal es que ahora tendrá más competencia en el primer Grand Slam del año.

«A nivel personal prefiero mucho más que no juegue (risas). Al final es deporte, se mueven muchos intereses alrededor del deporte, a nivel general, económico, publicitario, y en ese sentido es todo mucho mejor cuando los mejores pueden estar jugando», finalizó.

Very happy to be back playing after all this months… and winning 😊

📸@AustralianOpen #AustralianOpen #Melbourne pic.twitter.com/EEul5FfJhE

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 9, 2022