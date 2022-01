Confirmado: Betty White murió de un derrame cerebral

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de dar a conocer su muerte el pasado 31 de diciembre, se confirmó este lunes que Betty White murió a causa de un derrame cerebral.

De acuerdo al certificado de defunción obtenido por TMZ se señala que la actriz sufrió un accidente cerebrovascular, es decir, una pérdida de flujo sanguíneo en una parte del cerebro, el cual daña al tejido cerebral.

El acta también estipula que la estrella de The Golden Girls sufrió dicho derrame seis días antes de su muerte.

Fuentes cercanas al medio informaron que luego de su ataque cerebral, la histrión se encontraba coherente, y murió pacíficamente mientras dormía en su casa.

Betty White murió a los 99 años, a sólo unas semanas de cumplir los 100 años, el 17 de enero.

En su cumpleaños, se verá el debut de una película en su honor titulada Betty White: 100 Years Young – A Birthday Celebration, presentando a estrellas que trabajaron con ella como: Ryan Reynolds, Tina Fey, Robert Redford, Lin Manuel-Miranda, Clint Eastwood, Morgan Freeman, Jay Leno, Carol Burnett, Craig Ferguson, Jimmy Kimmel, Valerie Bertinelli, James Corden, Wendy Malick y Jennifer Love Hewitt .

Mientras tanto, en su ciudad natal de Illinois, se llevará a cabo una celebración denominada el «Día de Betty White».

