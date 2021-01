Vacunan contra Covid a 50 trabajadores de la SS

NUEVO LAREDO, TAM.- A un total de 50 trabajadores de la Secretaría de Salud les aplicaron la primera dosis de vacunas contra el coronavirus, ello luego de que este número de biológicos fueron los que le sobraron a la Clínica “Agosto 12”, ya que por algún motivo a algunos trabajadores de la clínica no les aplicaron el biológico.

Lo anterior lo dio a conocer el doctor Oscar González Arrambide, jefe de la Jurisdicción sanitaria 5, quien añadió que por lo tanto la Secretaría de Salud no recibió ningún tipo de biológico, solamente el Hospital General “Solidaridad”, la Clínica “Agosto 12” y el Seguro Social.

“En el hospital del Issste tuvieron un sobrante de 50 dosis, porque hubo personal que se negaron a recibir la vacuna, y otros que traían una enfermedad y que no era conveniente que se aplicará la vacuna, de tal manera que esas 50 dosis fueron aplicadas a personal de la jurisdicción”, señaló.

Agregó que quienes recibieron la vacuna tuvieron que acudir a la clínica, ya que con anticipación tenían un listado del personal que sería vacunado, que son alrededor de 350 trabajadores de la Secretaría de Salud, la aplicación fue con un estricto control, y avalado por la Secretaría de Salud.

Destacó que el personal que fue vacunado se encuentra en la primera línea de atención a pacientes COVID, sobre todo el equipo de epidemiología que son los que toman las muestras, y que son los que están más en contacto con los pacientes infectados por el virus, y quienes realizan las visitas domiciliarias.

Reveló que están en espera de que les llegue una dotación de vacunas específica para el personal de la jurisdicción, hasta el momento desconocen cuándo les habrán de llegar, ni cuantos biológicos vayan a recibir, para inmunizar al personal con la primera dosis.

Indicó que todos los gobiernos de los estados dependen de la federación, por lo que si la federación no distribuye el biológico adecuadamente o las cantidades necesarias, estarían a cuenta gotas que esto sí sería un grave problema.

“Aún no puede haber tranquilidad entre el personal vacunado, ya que la primera dosis no causa los anticuerpos necesarios, ni la inmunidad que se está buscando hasta que no se reciba la segunda dosis, si se recibe la primera dosis y por alguna razón no se recibe la segunda, la persona queda igual”, dijo.

González Arrambide mencionó que lo ideal es que se ponga en tiempo y forma la segunda dosis, que no se vaya a desfasar, ya que si la segunda dosis se aplica a los 21 días, y esta sea aplicada al mes, de nada serviría la aplicación de la primera dosis.