Un éxito el Desfile Cinegético 2025 en Nuevo Laredo

El recorrido inició en la Explanada de la Independencia, en la Plaza Hidalgo, y culminó en Las Palapas del CIITEV. [Agencias]

El recorrido inició en la Explanada de la Independencia, en la Plaza Hidalgo, y culminó en Las Palapas del CIITEV. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Desfile Cinegético 2025 se llevó a cabo con gran éxito en Nuevo Laredo, marcando de manera oficial el inicio de la temporada de caza 2025–2026 en la región.

Familias, asociaciones y clubes cinegéticos, a bordo de vehículos todo terreno, parapetos, camuflaje y trofeos de temporadas anteriores, se reunieron para celebrar esta tradición que combina turismo, convivencia y orgullo por las raíces del norte del país.

El evento, organizado por el Gobierno Municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Dirección de Turismo, contó con la participación de la Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados y Clubes Cinegéticos, quienes año con año impulsan esta importante actividad que fortalece la economía local y promueve a Nuevo Laredo como referente del turismo cinegético en México.

El recorrido inició en la Explanada de la Independencia, en la Plaza Hidalgo, y culminó en Las Palapas del CIITEV, donde los asistentes disfrutaron de una tarde llena de ambiente familiar, música, premios y reconocimientos.

Durante la jornada se destacó el entusiasmo de los participantes, quienes engalanaron las calles con sus vehículos equipados para esta actividad, así como sus atuendos camuflados.

Con este desfile, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir impulsando actividades que promuevan la convivencia, la identidad fronteriza y el desarrollo económico a través del turismo. La edición 2025 del Desfile Cinegético se consolidó como una verdadera fiesta de tradición, orgullo y unidad para todos los neolaredenses.