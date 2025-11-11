Invitan a mujeres de Nuevo Laredo a clase de pilates como parte de la Cartelera Naranja de INMUJER

La sesión estará a cargo de Astrid Torres, del Wellness Club, y se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través del Instituto Municipal de la Mujer (INMUJER), invita a todas las mujeres de la ciudad a participar en la clase de pilates que forma parte de las actividades de la Cartelera Naranja, una serie de eventos dedicados a promover el bienestar, la salud y el empoderamiento femenino.

La sesión estará a cargo de Astrid Torres, del Wellness Club, y se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre a las 9:00 de la mañana en el Salón Palabra de Mujer del INMUJER, ubicado en Orizaba #3829, colonia México.

Esta actividad deportiva busca fomentar el autocuidado físico y emocional de las mujeres, además de ofrecer un espacio de convivencia y fortalecimiento comunitario.

Para más información, las interesadas pueden comunicarse al teléfono (867) 117 12 41.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas con perspectiva de género y de generar entornos seguros y saludables para todas las mujeres de Nuevo Laredo.