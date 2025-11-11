El Dólar
Es Irma Gladis Cano Ramírez nueva jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 5

Es la primer mujer en ocupar dicho cargo; entra al relevo del Dr. Manlio Fabio

La nueva titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 5 cuenta con una sólida trayectoria en el sector salud, con más de tres décadas de experiencia. [Cortesía]
Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– Este lunes se anunciaron cambios en la Dirección de la Jurisdicción Sanitario No. 5, quedando al frente de la misma la doctora Irma Gladis Cano Ramírez, quien fue designada como nueva Jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 5 de Nuevo Laredo, sustituyendo al Dr. Manlio Fabio Benavides González. Cabe resaltar que Cano Ramírez es la primera mujer en ocupar este cargo a nivel local.

El nombramiento fue realizado por Gabriel de la Garza Garza, director general de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de Tamaulipas. Durante la ceremonia de transición oficial, estuvo presente la secretaria de Bienestar Social del Gobierno Municipal, Liliana Arjona Barocio en representación de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

“Creo que hoy es un día muy importante para todas las mujeres, todas las que ocupamos un puesto público, y me siento orgullosa porque sé que se va a lograr realizar un buen trabajo en equipo, y sobre todo por la población neolaredense en el tema de salud”, comentó Cano Ramírez.

La doctora Irma Gladis Cano Ramírez, resaltó que continuarán trabajando en sinergia con el Gobierno Municipal, en beneficio de la salud de la ciudadanía de Nuevo Laredo.

Cabe señalar que la nueva titular cuenta con una sólida trayectoria en el sector salud, con más de tres décadas de experiencia. Ingresó al Hospital General de Nuevo Laredo en 1992, donde ha desempeñado diversos cargos clave, siendo el más reciente el de Jefa de Enseñanza.

