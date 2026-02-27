El Dólar
Compra:
$16.80
Venta:
$17.80
EN VIVO

UAT y CMB estrechan lazos para impulsar el boxeo universitario

El rector Dámaso Anaya Alvarado se reunió con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo Mauricio Sulaimán Saldívar

Dámaso Anaya Alvarado y Mauricio Sulaimán Saldívar. [Agencias]
Agencias

Ciudad de México.- Con la finalidad de estrechar lazos de colaboración, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, se reunió en la Ciudad de México con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán Saldívar.

Durante el encuentro, acordaron impulsar programas conjuntos para fomentar la práctica del boxeo en la comunidad universitaria y promover la formación integral de los estudiantes en este deporte. Asimismo, destacaron el interés de colaborar con el organismo internacional para atraer a Tamaulipas funciones boxísticas de alto nivel.

DIF Tamaulipas amplía a más municipios los Corredores de la Salud ‘Lazos del Bienestar’
Participa la UAT en alianza nacional universitaria con el Tribunal de Disciplina Judicial

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.