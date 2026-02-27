DIF Tamaulipas amplía a más municipios los Corredores de la Salud ‘Lazos del Bienestar’

Esta iniciativa del programa Lazos del Bienestar fortalecerá su cobertura en los doce polígonos ubicados en los 10 municipios donde opera la estrategia, llevando servicios médicos y apoyos integrales a más familias tamaulipecas

Como parte de su consolidación, los Corredores de la Salud ampliarán su cobertura en los municipios donde opera el programa, con el objetivo de cubrir los doce polígonos establecidos. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.– El Gobierno del Estado y el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, llevaron a cabo el Segundo Corredor de la Salud del programa Lazos del Bienestar en el Polígono “Pajaritos” de la capital del estado, fortaleciendo la atención directa a familias que habitan en zonas de atención prioritaria.

Durante la jornada, la doctora María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, realizó un recorrido por el Corredor de la Salud, donde constató la entrega de apoyos y servicios por parte de los mensajeros de paz y los servidores públicos del Gobierno de Tamaulipas. Además, atendió de manera directa las peticiones de las y los asistentes, escuchando sus necesidades y refrendando el compromiso de mantener un gobierno cercano y humanista.

Lazos del Bienestar es un programa transversal del DIF estatal, impulsado por el Gobierno de Tamaulipas, orientado a mejorar las condiciones de vida de las familias tamaulipecas mediante el trabajo comunitario, la participación y la colaboración ciudadana.

Durante los próximos meses, la jornada de servicios llegará a la zona conurbada del sur del estado, incluyendo Tampico, Ciudad Madero y Altamira, y continuará su recorrido por Mante, Victoria, Matamoros, Reynosa, Tula, Nuevo Laredo y San Fernando, consolidando una red de atención cercana y permanente.

Los Corredores de la Salud brindan atención médica gratuita con consultas generales, dentales y de nutrición, así como acciones preventivas como la aplicación de vacunas y la prueba iBreast Exam para la detección oportuna de cáncer de mama. También ofrecen servicios en salud materna, planificación familiar y atención integral para el bienestar de la mujer.

En materia de apoyos funcionales, se realizan valoraciones audiológicas con entrega de auxiliares auditivos, además de proporcionar lentes graduados y para vista cansada. El servicio de farmacia complementa la atención con la entrega gratuita de medicamentos.

Asimismo, se instalan módulos informativos y de gestión ciudadana donde se facilita la expedición de actas de nacimiento con 50 por ciento de descuento, afiliación al IMSS Bienestar, orientación educativa por parte del ITEA, atención a peticiones y un espacio recreativo para niñas y niños, consolidando jornadas integrales que fortalecen el bienestar de cada persona, grupo o población de atención prioritaria.

Con la ampliación de los Corredores de la Salud Lazos del Bienestar, el Sistema DIF Tamaulipas reafirma su compromiso de acercar servicios esenciales a quienes más lo requieren, impulsando el desarrollo comunitario y construyendo un Tamaulipas más humano.