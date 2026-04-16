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Impulsa gobernador acciones en bienestar de las y los tamaulipecos

Se reunió en la Ciudad de México con el coordinador de Programas para el Bienestar

Villarreal Anaya se reunió con Carlos Torres Rosas, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador de Programas de Bienestar. [Agencias]
Agencias

Ciudad de México.- Como parte de su agenda de trabajo en la Ciudad de México, el gobernador Américo Villarreal Anaya se reunió, este miércoles, con Carlos Torres Rosas, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador de Programas de Bienestar.

“De la mano vamos a seguir impulsando acciones que benefician directamente a las y los tamaulipecos, porque el bienestar de nuestra gente es nuestra prioridad”, expresó el mandatario tamaulipeco luego de su encuentro en las oficinas de Palacio Nacional.

Este año, mediante los 18 Programas de Bienestar del Gobierno Federal, en Tamaulipas se estará ejerciendo una inversión superior a los 24 mil 500 millones de pesos, beneficiando a uno de cada cuatro tamaulipecos.

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