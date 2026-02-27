Participa la UAT en alianza nacional universitaria con el Tribunal de Disciplina Judicial

El rector Dámaso Anaya participó en la firma del convenio de colaboración, encabezado por la magistrada presidenta del TDJ, Dra. Celia Maya García y el titular de la ANUIES, Luis González Placencia

El rector Dámaso Anaya anunció que se integrará a este proyecto a las Facultades de Derecho de la máxima casa de estudios de Tamaulipas. [Agencias]

El rector Dámaso Anaya anunció que se integrará a este proyecto a las Facultades de Derecho de la máxima casa de estudios de Tamaulipas. [Agencias]

Ciudad de México.- Con el objetivo de fortalecer la vinculación institucional y promover acciones conjuntas en materia académica, de investigación y ética pública, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, participó en la firma del Convenio Marco de Colaboración entre el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación (TDJ-PJF) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

El acto protocolario fue encabezado por la Dra. Celia Maya García, magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, y el titular de la ANUIES, Luis González Placencia, reafirmando el compromiso de las instituciones educativas de nivel superior con la integridad pública y la justicia en el país.

Durante la reunión, celebrada en el Centro de Innovación y Desarrollo de la ANUIES, en la Ciudad de México, se expusieron las líneas generales de colaboración, destacando las oportunidades que este instrumento ofrece para la vinculación de las universidades con el Poder Judicial de la Federación; así como para la creación de programas de servicio social, prácticas profesionales y capacitación, orientados a la justicia disciplinaria.

Luego de participar en este encuentro nacional, el rector Dámaso Anaya anunció que se integrará a este proyecto a las Facultades de Derecho de la máxima casa de estudios de Tamaulipas, permitiendo a los estudiantes desarrollarse en escenarios reales de ética pública y justicia, contribuyendo así a la formación de profesionales de excelencia comprometidos con la transparencia.

Este convenio marco se suma a las alianzas nacionales impulsadas por la UAT para consolidar su modelo académico y su impacto en la sociedad, asegurando una formación superior, alineada con los valores institucionales y la legalidad.