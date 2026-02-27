El Dólar
Provoca choque en Carretera Aeropuerto daños materiales tras invasión de carril

Autoridades viales realizaron peritaje y controlaron la circulación; no se reportaron personas lesionadas tras el incidente

Luego de la valoración preventiva, se confirmó que ninguna de las participantes presentaba lesiones. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular registrado sobre la Carretera Aeropuerto, frente a las instalaciones de una empresa de transporte y la terminal aérea, dejó como saldo daños materiales y la movilización de autoridades viales.

El percance ocurrió cuando una camioneta Chevrolet Equinox modelo 2013, conducida por Eunice Michell, de 22 años, intentó incorporarse a la circulación desde un retorno, maniobra durante la cual invadió la vía de preferencia. En ese momento fue impactada por un Honda Accord manejado por Gabriela, quien transitaba de sur a norte con paso libre.

Tras la colisión, ambas conductoras permanecieron en el lugar en espera de la llegada de las autoridades. Personal operativo acudió para abanderar la zona y evitar riesgos a otros automovilistas, ya que el incidente se registró en un tramo de constante flujo vehicular.

Elementos de la Dirección de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para determinar la mecánica del accidente y coordinar el retiro de las unidades involucradas, con el fin de restablecer la circulación.

Luego de la valoración preventiva, se confirmó que ninguna de las participantes presentaba lesiones, quedando el incidente únicamente en daños materiales. El dictamen preliminar atribuyó la responsabilidad a la conductora que realizó la incorporación sin la debida precaución.

