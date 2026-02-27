Pierde conductora control de vehículo y termina sobre camellón en bulevar

Sin posibilidad de retomar la trayectoria, el automóvil terminó trepado en el camellón central que divide los carriles de circulación, quedando detenido en ese punto. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Sin posibilidad de retomar la trayectoria, el automóvil terminó trepado en el camellón central que divide los carriles de circulación, quedando detenido en ese punto. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular registrado en el Bulevar Municipio Libre, a la altura del cruce con Bulevar Las Torres, dejó como saldo a una mujer con lesiones menores luego de que perdiera el control de su automóvil mientras circulaba por la zona.

El percance ocurrió cuando Cynthia, de 31 años, conducía de poniente a oriente un vehículo deportivo modelo Tiburón, de la marca Hyundai, presuntamente a exceso de velocidad. Al tomar una curva pronunciada, la conductora no logró mantener el control del volante, lo que provocó que la unidad comenzará a girar sobre su eje en varias ocasiones.

Sin posibilidad de retomar la trayectoria, el automóvil terminó trepado en el camellón central que divide los carriles de circulación, quedando detenido en ese punto.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a la conductora, quien presentó golpes leves que no ameritaron traslado a un hospital, de acuerdo con la valoración realizada en el sitio.

El incidente se registró en un tramo identificado por vecinos como escenario recurrente de accidentes, debido a la curvatura de la vialidad. La unidad quedó sobre el camellón mientras se realizaban las maniobras correspondientes, lo que generó momentánea atención de los servicios de emergencia en la zona.