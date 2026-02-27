Atienden bomberos cinco incendios de zacatales generados en distintos sectores

En algunos de los casos, las llamas se propagaron rápidamente debido a las condiciones del terreno y al material combustible existente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

En algunos de los casos, las llamas se propagaron rápidamente debido a las condiciones del terreno y al material combustible existente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- La atención de cinco incendios de zacatales registrados durante el jueves movilizó a elementos de emergencia en distintos puntos de Nuevo Laredo, donde el fuego alcanzó grandes dimensiones y generó riesgo para viviendas y una empresa del sector autotransporte.

De acuerdo con los reportes oficiales, personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos desplegó varias unidades para combatir los siniestros a lo largo del día, realizando labores continuas de control, enfriamiento y eliminación de puntos de reignición en terrenos con abundante maleza seca.

En algunos de los casos, las llamas se propagaron rápidamente debido a las condiciones del terreno y al material combustible existente, lo que obligó a los equipos a establecer perímetros de seguridad para evitar que el fuego avanzara hacia zonas habitadas y áreas de operación industrial cercanas.

Las maniobras incluyeron el uso de líneas de ataque directo, remoción de vegetación y vigilancia posterior para prevenir que los incendios se reactivaran. No se reportaron personas lesionadas, aunque sí fue necesario mantener monitoreo constante hasta asegurar la completa extinción.

Autoridades presumen que los incendios pudieron originarse por el denominado efecto lupa o por colillas de cigarro encendidas arrojadas en los predios, por lo que exhortaron a la población a evitar prácticas que puedan detonar este tipo de incidentes.