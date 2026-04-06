Invitan a vivir una primavera divertida en las bibliotecas

Habrá programas recreativos para niños a partir de los 4 años de edad en adelante

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno de Nuevo Laredo convoca a los padres de familia a llevar a sus hijos a las bibliotecas públicas municipales, donde habrá programas recreativos para niños a partir de los 4 años de edad en adelante.

La actividad, denominada “En primavera la biblioteca te espera”, se llevará a cabo del lunes 6 al sábado 11 de abril y contará con talleres de lectura, actividades creativas y juegos a través de los cuales se busca fomentar el hábito por la lectura en un ambiente primaveral y lúdico.

“Nuestro objetivo es abrir nuestros espacios públicos para promover el acceso a la cultura, al arte, a los libros y a la lectura para despertar la imaginación y la creatividad de nuestra comunidad”, dijo Marcos Rodríguez Leija, Coordinador de Bibliotecas de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“Las bibliotecas van más allá de ser espacios de consulta académica exclusivos para estudiantes, también son espacios de convivencia que cuentan con una programación artística y cultural amplia y diaria para la recreación sana de niños, jóvenes y adultos”, agregó el funcionario.

“En primavera la biblioteca te espera” es un programa nacional de la Dirección General de Bibliotecas, en el cual las bibliotecas de Nuevo Laredo forman parte.

El programa abarca tres talleres, uno titulado

“ba-llena de historias”, dirigido a niños de 4 a 7 años donde el tema central será el mundo de las ballenas. Otro taller se titula “De la boca bota y en el pie rebota”, dirigido a niños de 8 a 12 años, con el cual se promueve la lectura a través del fútbol; y el tercer taller se titula “El maravilloso mundo de Tony Wolf”, dirigido a niños de 5 a 8 años en el que se les acercará al universo fantástico de ese escritor e ilustrador italiano.

Las actividades se llevarán a cabo del lunes 6 al sábado 11 de abril en todas las bibliotecas municipales, incluyendo la Infoteca, en un horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del medio día en el turno matutino y de 3:00 a 5:00 de la tarde durante el turno vespertino.