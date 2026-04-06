Israel ataca la planta petroquímica South Pars de Irán

Equipos de rescate israelíes buscan desaparecidos entre los escombros de un edificio residencial golpeado el día anterior por un misil iraní, en Haifa, Israel, el lunes 6 de abril de 2026. (AP Foto/Ariel Schalit)

Equipos de rescate israelíes buscan desaparecidos entre los escombros de un edificio residencial golpeado el día anterior por un misil iraní, en Haifa, Israel, el lunes 6 de abril de 2026. (AP Foto/Ariel Schalit)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Israel atacó una planta petroquímica clave en el enorme yacimiento iraní de gas natural South Pars y mató a un alto comandante de la Guardia Revolucionaria, poniendo en duda las negociaciones destinadas a que Estados Unidos y Teherán alcancen un cese al fuego.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, confirmó lo que calificó como “un poderoso ataque contra la mayor instalación petroquímica de Irán”, responsable de la mitad de la producción petroquímica del país. El portavoz militar de Israel, el teniente coronel Nadav Shoshani, dijo que no habría “inmunidad” para Irán a medida que avanzan las conversaciones.

El yacimiento de gas compartido con Qatar es el más grande del mundo y se encuentra bajo las aguas del Golfo Pérsico.

La Casa Blanca no respondió de inmediato cuando se le preguntó sobre el ataque. Tras el ataque de Israel en marzo contra South Pars, Trump dijo que Israel no lo atacaría de nuevo, pero advirtió que si Irán continuaba atacando la infraestructura energética de Qatar, Estados Unidos tomaría represalias y “volaría masivamente la totalidad” del yacimiento.

El plazo fijado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Teherán reabriera el estrecho de Ormuz se acercaba mientras mediadores circulaban una nueva propuesta de cese al fuego.

Las explosiones resonaron en Teherán y durante horas se pudieron oír aviones a reacción volando a baja altura mientras la capital era bombardeada. Una densa columna de humo negro se elevó cerca de la plaza Azadi de la ciudad después de que un ataque aéreo alcanzara los terrenos de la Universidad de Tecnología Sharif.

Entre los muertos en uno de los ataques en Teherán estaba el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, el mayor general Majid Khademi, según medios estatales iraníes y el ministro israelí de Defensa.

El ejército israelí dijo que también mató al líder de la unidad encubierta de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán en su Fuerza Quds expedicionaria, Asghar Bakeri.

Misiles iraníes alcanzaron la ciudad israelí de Haifa, en el norte del país, donde se hallaron cuatro personas muertas entre los escombros de un edificio residencial.

Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí activaron sus sistemas de defensa antiaérea para interceptar misiles y drones iraníes entrantes, mientras Teherán mantenía la presión sobre sus vecinos del Golfo. Los ataques habituales de Irán contra la infraestructura energética regional y su control férreo del estrecho de Ormuz —por donde en tiempos de paz se transporta una quinta parte del petróleo mundial— han disparado los precios globales de la energía.

Bajo presión en casa, a medida que los consumidores se muestran cada vez más preocupados, Trump dio a Teherán un plazo que vence la noche del lunes, hora de Washington, y advirtió que, si no se alcanzaba un acuerdo para reabrir el estrecho, Estados Unidos atacaría las centrales eléctricas de Irán y otros objetivos de infraestructura, y haría retroceder al país “a la Edad de Piedra”.

“El martes será el Día de las Centrales Eléctricas y el Día de los Puentes, todo junto, en Irán”, amenazó Trump en una publicación en redes sociales, en la que añadió que si Irán no abría el estrecho “vivirán en el infierno”.

En un esfuerzo por detener los combates, mediadores egipcios, paquistaníes y turcos han enviado a Irán y Estados Unidos una propuesta que pide un alto el fuego de 45 días y la reapertura del estrecho de Ormuz para dar tiempo a tratar de encontrar una manera de poner fin a la guerra, dijeron a The Associated Press dos funcionarios de Oriente Medio.

Irán y Estados Unidos no han respondido a la propuesta, enviada a última hora de la noche del domingo tanto al ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, como al enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, dijeron los funcionarios. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir las negociaciones privadas.

El plazo de Trump para abrir el estrecho de Ormuz se acerca, pero no hay señales de que Teherán dé marcha atrás

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, pidió que se diera una oportunidad a la diplomacia, y escribió en X que “cualquier ataque contra infraestructura civil, en particular instalaciones energéticas, es ilegal e inaceptable”.

“La escalada no logrará un alto el fuego y la paz”, dijo. “Sólo las negociaciones lo harán, en particular los esfuerzos en curso liderados por socios regionales”.

Trump ha exigido en varias ocasiones que Irán reabra el estrecho o se enfrente a una escalada significativa de los bombardeos de Estados Unidos, aunque otras veces ha dicho que no corresponde a Washington forzar la apertura de la vía marítima o incluso que la guerra podría terminar sin que se reabriera.

También ha dado múltiples plazos a Irán sobre el tema, y después de la amenaza que publicó el domingo más tarde publicó una sola línea que decía “¡Martes, 8:00 P.M. hora del Este!” No estaba claro si eso significaba que había extendido el plazo un día más.

Teherán no ha mostrado señales de dar marcha atrás en su control férreo del transporte marítimo a través del estrecho, que estaba completamente abierto antes de que Israel y Estados Unidos atacaran Irán el 28 de febrero para iniciar la guerra.

Tras las publicaciones de Trump, plagadas de insultos, el Domingo de Pascua, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, calificó de “temerarias” las amenazas de atacar la infraestructura de Irán.

“No ganarán nada mediante crímenes de guerra”, escribió Qalibaf en X. “La única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a este peligroso juego”.

El crudo Brent, el referente internacional, subió a 109 dólares en las operaciones al contado a primera hora del lunes, alrededor de un 50% más que cuando comenzó la guerra.

Irán ha dejado pasar a algunas embarcaciones por el estrecho desde que empezó la guerra, pero a ninguna perteneciente a Estados Unidos, Israel o países que se perciba que han ayudado a la campaña. Algunas han pagado a Irán por el paso y el flujo total de tráfico ha caído más de un 90% respecto al mismo periodo del año pasado.

Los ataques aéreos matan a más de 25 personas en todo Irán

Uno de los ataques aéreos de la mañana del lunes tuvo como objetivo la Universidad de Tecnología Sharif de Teherán, donde medios iraníes reportaron daños en los edificios, así como en un sitio de distribución de gas natural junto al campus.

No estaba claro de inmediato qué había sido atacado en los terrenos de la universidad, donde no hay estudiantes porque la guerra ha obligado a todas las escuelas del país a pasar a clases en línea. Sin embargo, a lo largo de los años varios países han sancionado a la universidad por su trabajo con el ejército, en particular en el programa de misiles balísticos de Irán, que está controlado por la Guardia Revolucionaria, una fuerza paramilitar del país.

Tras la confirmación de que el jefe de inteligencia de la Guardia había muerto en un ataque, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, prometió seguir atacando a altos funcionarios iraníes. “Los líderes de Irán viven con la sensación de estar en la mira”, dijo Katz. “Seguiremos cazándolos uno por uno”.

Un ataque cerca de Eslamshar, al suroeste de Teherán, mató al menos a 15 personas, dijeron las autoridades. Otras cinco personas murieron cuando fue alcanzada una zona residencial en la ciudad de Qom, y seis más murieron en ataques en otras ciudades, reportó el diario estatal IRAN.

La televisión estatal iraní informó que otras tres personas murieron cuando un ataque aéreo alcanzó una vivienda en Teherán.

En Líbano, donde Israel ha lanzado ataques aéreos regulares y una invasión terrestre que dice que tienen como objetivo al grupo miliciano Hezbollah, vinculado a Irán, un ataque aéreo alcanzó un apartamento en la localidad de Ain Saadeh, al este de Beirut. El ataque mató a un funcionario de las Fuerzas Libanesas, un partido político cristiano firmemente opuesto a Hezbollah, a su esposa y a otra mujer.

El saldo de muertos de la guerra se cuenta por millares

Más de 1.900 personas han muerto en Irán desde que comenzó la guerra, pero su gobierno no ha actualizado la cifra desde hace días.

En Líbano, al que Israel ha invadido por tierra, más de 1.400 personas han muerto y más de 1 millón de personas han sido desplazadas. Allí han muerto 11 soldados israelíes mientras atacaban a milicianos de Hezbollah respaldados por Irán.

En los estados árabes del Golfo y en la ocupada Cisjordania han muerto más de dos docenas de personas, mientras que se han reportado 23 fallecidos en Israel y 13 entre militares de Estados Unidos.