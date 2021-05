Tromba paraliza la Aduana

NUEVO LAREDO, TAM.- Todo el día se suspendieron cruces de mercancías y operaciones aduaneras en el Puente Internacional 3, debido a la tormenta con vientos ocurrida en la madrugada del martes, y también la aduana de Colombia se quedó sin sistema.

Desde de las 7 de la mañana de ayer, usuarios reportaron la inactividad en el Puente Internacional 3, y más tarde la Administración de la Aduana de Nuevo Laredo exhortó a los agentes aduanales a no enviar carga para cruzar por los módulos de exportación, porque no había electricidad y por lo tanto no fue posible el despacho físico de mercancías.

Al mediodía y después alrededor de las 2 de la tarde, se reportó que las condiciones en el Puente Internacional 3 seguían sin servicio de electricidad y sin modular los pedimentos, además las autoridades aduaneras informaron que no tenían horario para restablecer operaciones.

Debe mencionarse que la carga que llegó temprano al Puente Internacional 3 y en espera de procesarse, la autoridad aduanera la atendió en modo Contingencia solamente para evitar que siguieran en la fila y en estos casos presentaron pedimentos impresos.

La tormenta interrumpió el suministro de energía eléctrica que afectó a miles de personas en todos los sectores de la ciudad, con daños materiales, sin servicio de agua potable, sin acceso a internet, lo que frenó la actividad laboral en la mayoría de las agencias aduanales y en consecuencia paralizó la jornada de operaciones en la aduana neolaredense.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó la interrupción del suministro de energía eléctrica cerca de las 23:00 horas a 157 mil 228 usuarios, por daño en líneas de trasmisión, estructuras y decenas de postes, como los que se desplomaron en el Bulevar Colosio.

Otras actividades del sector aduanal y del comercio exterior se suspendieron por no disponer de los servicios de electricidad e internet, como Martes de Consulta que es transmitida via Zoom por la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo (AAANLD) y a la cual se enlazan cada semana alrededor de 300 personas que trabajan en agencias aduanales.