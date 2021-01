Triunfa neolaredense como reina de belleza

NUEVO LAREDO, TAM.- La neolaredense Ashlye Giselle Muñoz Bárcenas de 15 años triunfó en el certamen de belleza “Miss Teen Universe Tamaulipas 2020” a nivel estatal y va por el título nacional en el certamen que se realizará tentativamente en febrero en el estado de Chihuahua.

De las 16 señoritas de entre 14 y 18 años de edad, que formaron parte del concurso de belleza, las cuales estuvieron compitiendo para representar a Tamaulipas a nivel nacional, Ashlye, representante del municipio de Nuevo Laredo fue quien mejor desempeño durante el desarrollo de la pasarela en sus diferentes etapas.

La competencia se realizó el hotel Real Inn de esta ciudad, donde las 16 jóvenes se alzaron como las más bellas, para representar a Tamaulipas.

“Gracias a Dios fui ganadora del certamen, fue una experiencia muy bonita, porque cada día aprendí cosas nuevas, todas queríamos cumplir nuestro sueño que era de ganar, afortunadamente resulté ganadora de este concurso obteniendo el título de “Miss Teen Universe Tamaulipas Riviera Maya 2020”, expresó.

Desde hace varios meses, Ashlye ha demostrado su gusto por el modelaje, así como potenciar la belleza de su género, no sólo exterior sino también interior.

“Todo fue muy rápido, yo comencé en enero tome clases de pasarela, dicción, oratoria, fotopose, clases de maquillaje, también me prepare físicamente, gracias a Dios mi familia siempre me ha apoyado en todo, me interesó en participar porque quiero ser una inspiración para muchas chicas de que se pueden lograr los sueños o cualquier objetivo que se propongan, en marzo se me dio la oportunidad de participar fue cuando comencé toda mi preparación hasta el día del certamen, estoy muy feliz de lo que he logrado a mi corta edad”, subrayó.

Aseguró que este certamen tiene como objetivo incentivar a las chicas, para que tengan ese crecimiento personal, adquieran seguridad y cultura como mujeres, ya que son el futuro de la ciudad.

Además de ganar su pase al evento nacional, Ashlye destinará su tiempo a promover acciones en favor de los más necesitados.

“Dentro de mi preparación estoy haciendo un proyecto que se llama “Movimiento Rosa”, además de que me encantan las pasarelas, también me gusta mucho ayudar a las personas, este proyecto está enfocado a cuidar a las personas de la tercera edad de bajos recursos, ya sea beneficiándolos con alimentos, ropa y compañía, estamos a punto de iniciar”, dijo la jovencita.