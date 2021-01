Emite Obispo de NLD su mensaje de AñoNuevo

NUEVO LAREDO TAM.- A pesar de la difícil situación que en diferentes ámbitos se presentaron en el 2020, es un año que no debe darse por perdido consideró monseñor Enrique Sánchez Martínez, como parte de su mensaje de fin año e inicio del 2021.

“Este año, no es un año perdido, fue un año difícil, de grandes experiencias dolorosas, difíciles, no debemos considerarlo un año perdido, es un año que nos ha enseñado muchísimo y debemos aprovecharlo”, consideró.

Sánchez Martínez señaló que a ejemplo del Papa Francisco y a través de su mensaje, se debe de poner en práctica la enseña de ver los unos por los otros, tal y como la pandemia de Covid-19 ha obligado a la gente a ver por su propio bien.

“Por ejemplo, lo que el Papa nos dice de cuidarnos unos a otros, nos ha motivado y forzado la pandemia a cuidarnos, a ver a los demás como parte de mi solidaridad, de mi responsabilidad de cuidar a las personas mayores, a los más vulnerables, los niños, embarazadas a todos ellos y tenemos que avanzar en eso, cuidamos todos”, agregó.

Admitió que lo más lamentable de 2020, fueron las pérdidas humanas y los enfermos por el coronavirus, situaciones que difícilmente se pueden superar en algunas familias.

“No es un año perdido, es un año doloroso por las pérdidas de muchísimas personas, todos hemos tenido la experiencia de conocidos que se ha enfermado y han sufrido y que han fallecido y no han podido despedir a sus enfermos en el último momento, lo que les han entregado son los cuerpos sellados en cajas, bolsas o las cenizas. Todo esto es doloroso, pero tenemos la esperanza de que vendrá la luz, vendrá algo nuevo y nuestra vida no podrá ser igual que como la estuvimos llevando antes, tiene que ser diferente”, consideró.

Finalmente invitó a la ciudadanía a practicar el bien común a través del autocuidado en esta pandemia, época que no es apropiada para fiestas.

“Yo veo personas que siguen igual, que no les importa el momento, viene un momento muy crítico de infecciones, en el país y el mundo, tenemos que cuidarnos. Se viene un rebrote un alza de infecciones aquí en nuestra ciudad después de estas fiestas de navidad y año nuevo, no se tiene el cuidado porque lo que importa es divertirse porque tenemos derechos de disfrutar la vida, ese bien común no es en este momento, el bien común ahorita es nuestra salud y la de los demás, si no tenemos esa conciencia no vamos avanzar”, agregó.

“Iniciemos una nueva de nuestra vida, un año más de nuestra vida, con esa convicción de cambiar y no quedarnos en lo anterior. Que el Señor nos bendiga este año y hagamos un solo propósito, uno bueno que podamos cumplir y no 10 o 20 y al final no cumplimos nada, sobre todo las obras de misericordia que podamos cumplir”, concluyó.