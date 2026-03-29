Reúne Marcha Juvenil de Domingo de Ramos a más de 500 jóvenes

Nuevo Laredo, Tam.— En el marco de la celebración del Domingo de Ramos, se llevó a cabo con gran entusiasmo la Marcha Juvenil Diocesana, un evento que marcó el inicio de la Semana Santa recordando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, así como su Pasión y Muerte.

La marcha fue encabezada por Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez, obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo, y contó con la participación de aproximadamente 500 jóvenes provenientes de diversas parroquias, quienes se unieron en un ambiente de fe y alegría.

Bajo el lema “Cristo vive, con Él somos esperanza”, los participantes recorrieron las calles entre cantos de alabanza y expresiones de júbilo, dando testimonio vivo de una juventud comprometida con su fe y con la Iglesia.

El recorrido inició en la explanada este de Baca Calderón y culminó en la Catedral del Espíritu Santo, donde se celebró la Santa Eucaristía, momento central que congregó a los asistentes.

La Diócesis de Nuevo Laredo agradeció a todos los organizadores, voluntarios y participantes que hicieron posible este significativo evento, el cual representa un valioso testimonio del dinamismo y la esperanza de la juventud católica.