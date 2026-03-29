Transforma Ayuntamiento alumbrado público de Nuevo Laredo

Con una inversión superior a los 220 millones de pesos, esta iniciativa impulsada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas ha permitido la instalación de más de 36 mil luminarias LED. [Agencias]

Con una inversión superior a los 220 millones de pesos, esta iniciativa impulsada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas ha permitido la instalación de más de 36 mil luminarias LED. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo continúa consolidando la transformación de la ciudad a través del fortalecimiento del alumbrado público, mediante el programa “Nuevo Laredo se Prende”, una estrategia integral que en cuatro años y medio ha modernizado de manera significativa la infraestructura lumínica, elevando la calidad de vida de las familias neolaredenses.

Con una inversión superior a los 220 millones de pesos, esta iniciativa impulsada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas ha permitido la instalación de más de 36 mil luminarias LED en distintos sectores de la ciudad, marcando un antes y un después en la eficiencia energética y en la percepción de seguridad en espacios públicos.

“Con estos trabajos consolidamos una transformación integral de nuestra ciudad; hoy Nuevo Laredo está mejor iluminado, lo que no solo mejora la seguridad, sino que también abona al dinamismo económico y al bienestar de nuestras familias. Seguimos construyendo una ciudad moderna, ordenada y con visión de futuro”, señaló la alcaldesa.

Como parte de este programa, se ha dado mantenimiento especializado a 38 sistemas de alto montaje, conocidos como superpostes, además de la rehabilitación de más de 5 mil 900 luminarias en plazas, parques y áreas recreativas, devolviendo a estos espacios su funcionalidad como puntos de convivencia familiar.

En materia de infraestructura eléctrica, destacan la rehabilitación de más de 131 mil metros de cableado, la reparación de 160 bases de medición y la instalación de 768 arbotantes, acciones que fortalecen la red de alumbrado y garantizan su operatividad a largo plazo.

El compromiso con la ciudadanía también se refleja en la atención a más de 34 mil reportes relacionados con alumbrado público, lo que demuestra una administración cercana, eficiente y sensible a las necesidades de la población.

Además de los beneficios urbanos, el programa ha tenido un impacto positivo en el medio ambiente, al lograr la reducción de aproximadamente 17 mil 500 toneladas de emisiones de CO₂, con una disminución promedio mensual de 350 toneladas, gracias al uso de tecnología LED.

Estos avances han contribuido de manera directa a mejorar la seguridad urbana, fortalecer el tejido social y dinamizar la actividad económica, al contar con una ciudad mejor iluminada, más segura y funcional.

El programa “Nuevo Laredo se Prende” se posiciona así como uno de los pilares del desarrollo urbano en la ciudad, reflejando un gobierno que apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el bienestar colectivo.