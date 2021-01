Aumenta atención por Covid en hospital militar

Las personas que presentan síntomas de coronavirus son referidos por el Hospital Covid por ser considerados no graves

NUEVO LAREDO TAM.- A comparación de un mes atrás, se incrementaron en un 20 por ciento los casos de atención a pacientes con coronavirus en la Unidad Hospitalaria del Cuartel Militar “General Macario Zamora”.

El vocero militar, Sargento Alonso informó que actualmente la capacidad de ocupación en esta unidad es de un 30 por ciento.

“Hasta hace un mes (noviembre), había estado baja la cantidad de personas a las que se atendieron, pero se empezó a incrementar hasta la actualidad que del 10 por ciento aumentó a un 30”, explicó.

Dijo que las personas que han acudido a atenderse a esta unidad, son referidos por el Hospital Covid por ser considerados no graves debido a que no presentan complicaciones en su evolución una vez que son atendidos, incluso no se ha requerido que pasen los 15 días de internamiento.

Desde su apertura, a finales de mayo, esta unidad cuenta con 24 camas hospitalarias y el equipo médico contra el Covid-19 y está diseñada solamente para atender a pacientes covid sospechosos y moderados, ya que no se cuenta con ventiladores para el área de terapia intensiva.

Esta unidad cuenta con 24 camas hospitalarias y el equipo médico contra el Covid-19, el cual lo integran 10 médicos generales, ocho enfermeras, tres capturistas y cuatro afanadores, cuatro oficiales de sanidad y dos médicos militares.

El Cuartel Militar se ubica en Dr. Mier 6099, colonia Militar.