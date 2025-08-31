El Dólar
Compra:
$17.90
Venta:
$19.10
EN VIVO

Triplete de Neves en victoria de PSG 6-3 ante Tolosa; paliza a Lorient

La jornada sabatina deparó también una desagradable sorpresa para los aficionados locales en el encuentro entre Lorient y Lille

AP

PARÍS (AP) — Joao Neves anotó un espectacular “hat trick” por el Paris Saint-Germain, que venció el sábado al anfitrión Tolosa por 6-3 en la liga francesa.

La jornada sabatina deparó también una desagradable sorpresa para los aficionados locales en el encuentro entre Lorient y Lille.

El PSG se mantuvo perfecto para liderar la liga con su tercera victoria consecutiva, y esta vez con muchos goles. Había comenzado la defensa de su título con un triunfo poco convincente de 1-0 en Nantes, seguido de un ajustado 1-0 contra Angers en su primer partido en casa en la Ligue 1.

Neves fue el jugador destacado el sábado con su triplete, incluida una impresionante chilena a los 7 minutos. Los otros tantos del mediocampista portugués llegaron con un remate acrobático a los 14 y un potente disparo al ángulo superior a los 77.

Ousmane Dembélé anotó dos veces desde el punto de penalti. Bradley Barcola también marcó por el PSG, que lidera la liga, dos puntos por delante del segundo lugar, Lille.

Despertar ofensivo

No hubo goles en la primera mitad del partido entre Lorient y Lille. Pero se marcaron ocho después del intervalo.

El Lille presionó para anotar cinco tantos postreros en su demoledor 7-1 a Lorient.

El anfitrión Lorient aún estaba en la contienda después de 76 minutos y perdiendo 2-1. Pero el español Matias Fernandez anotó su segundo gol del partido para poner el marcador 3-1.

Eso fue seguido por cuatro goles más del Lille, incluyendo un doblete del delantero marroquí Hamza Igamane, quien debutó en la liga con el club después de un desacuerdo con el equipo escocés Rangers.

Los tres partidos de liga del sábado produjeron un total de 18 goles. Nantes venció al Auxerre por 1-0.

Chivas hilvana 4ta jornada sin triunfo al caer en casa 2-1 ante Cruz Azul en la Liga MX
Hit de dos carreras de Peraza en el noveno da la victoria a Angelinos 4-1 sobre Astros

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.