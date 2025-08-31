Triplete de Neves en victoria de PSG 6-3 ante Tolosa; paliza a Lorient

La jornada sabatina deparó también una desagradable sorpresa para los aficionados locales en el encuentro entre Lorient y Lille

PARÍS (AP) — Joao Neves anotó un espectacular “hat trick” por el Paris Saint-Germain, que venció el sábado al anfitrión Tolosa por 6-3 en la liga francesa.

El PSG se mantuvo perfecto para liderar la liga con su tercera victoria consecutiva, y esta vez con muchos goles. Había comenzado la defensa de su título con un triunfo poco convincente de 1-0 en Nantes, seguido de un ajustado 1-0 contra Angers en su primer partido en casa en la Ligue 1.

Neves fue el jugador destacado el sábado con su triplete, incluida una impresionante chilena a los 7 minutos. Los otros tantos del mediocampista portugués llegaron con un remate acrobático a los 14 y un potente disparo al ángulo superior a los 77.

Ousmane Dembélé anotó dos veces desde el punto de penalti. Bradley Barcola también marcó por el PSG, que lidera la liga, dos puntos por delante del segundo lugar, Lille.

Despertar ofensivo

No hubo goles en la primera mitad del partido entre Lorient y Lille. Pero se marcaron ocho después del intervalo.

El Lille presionó para anotar cinco tantos postreros en su demoledor 7-1 a Lorient.

El anfitrión Lorient aún estaba en la contienda después de 76 minutos y perdiendo 2-1. Pero el español Matias Fernandez anotó su segundo gol del partido para poner el marcador 3-1.

Eso fue seguido por cuatro goles más del Lille, incluyendo un doblete del delantero marroquí Hamza Igamane, quien debutó en la liga con el club después de un desacuerdo con el equipo escocés Rangers.

Los tres partidos de liga del sábado produjeron un total de 18 goles. Nantes venció al Auxerre por 1-0.