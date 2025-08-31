Hit de dos carreras de Peraza en el noveno da la victoria a Angelinos 4-1 sobre Astros

El venezolano Oswald Peraza, de los Angelinos de Los Ángeles, conecta un sencillo que permite que Luis Rengifo y Logan O'Hoppe anoten durante la novena entrada de un juego de béisbol contra los Astros de Houston en Houston, el sábado 30 de agosto de 2025. (AP Photo/Ashley Landis)

HOUSTON (AP) — El venezolano Oswald Peraza conectó un sencillo de dos carreras en la novena entrada del sábado por la noche para ayudar a los Angelinos de Los Ángeles a romper una racha de tres derrotas consecutivas al vencer 4-1 a los Astros de Houston.

Peraza ingresó al juego como reemplazo defensivo en la séptima entrada y conectó un elevado con las bases llenas hacia el jardín derecho profundo que eludió el guante extendido de Cam Smith. Fue el cuarto hit consecutivo contra el cerrador dominicano de los Astros, Bryan Abreu (3-4), quien no había permitido una carrera en sus 12 apariciones anteriores.

El dominicano José Fermín (3-2) retiró a los bateadores en orden en la octava antes de que Kenley Jansen trabajara una novena entrada sin anotaciones para lograr su 24º salvamento.

Spencer Arrighetti de Houston ponchó a un máximo de la temporada de ocho bateadores en seis 1/3 entradas. E

El cubano Yordan Álvarez tuvo dos hits para los Astros, que se mantuvieron tres juegos por delante de Seattle en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana.

Por los Angelinos, el cubano Yoán Moncada de 4-1. El boricua Matthew Lugo de 2-1 con una anotada.

Por los Astros, los dominicanos Jeremy Peña de 4-1 con una anotada, Jesús Sánchez de 3-1 con una producida, Yainer Diaz de 4-1. El venezolano Jose Altuve de 3-1.