Chivas hilvana 4ta jornada sin triunfo al caer en casa 2-1 ante Cruz Azul en la Liga MX

Tigres venció 1-0 a Santos en condición de visitante y León goleó 3-0 a Querétaro en casa

GUADALAJARA, México (AP) — José Paradela y Carlos Rotondi marcaron sendos golazos en la primera mitad para conducir el sábado al Cruz Azul hacia una victoria a domicilio, 2-1 sobre unas Chivas que hilaron cuatro jornadas sin triunfo en el torneo Apertura de la Liga MX.

Paradela abrió el marcador apenas a los dos minutos con un derechazo desde fuera del área que se coló pegado al poste. Rotondi amplió la ventaja con otro disparo lejano, esta vez de zurda, que también estremeció las redes a los 45 minutos.

Diego Campillo había empatado momentáneamente para los locales a los 11 minutos.

El árbitro Víctor Alfonso Cáceres recurrió en dos ocasiones a la repetición en video para modificar decisiones que incidieron directamente en el marcador.

Primero, anuló un tanto de Gabriel Fernández a los 30 minutos, al considerar que, en el control de un largo despeje del arquero Hiram Mier, cometió falta sobre el zaguero Gilberto Sepúlveda.

Poco después, tras otra revisión en el VAR, dejó sin efecto un penal señalado en el área celeste sobre el atacante de Chivas, Bryan González.

Javier “Chicharito” Hernández disputó sus primeros minutos del campeonato con Chivas tras ingresar de cambio a los 71. El veterano delantero de 37 años no jugaba desde la 16ta fecha del torneo anterior, el pasado 15 de abril ante Puebla.

Guadalajara se alista para enfrentar al América en la próxima jornada, en el Clásico Nacional, después de haber sufrido su cuarta derrota en seis partidos disputados en el torneo. El duelo parece clave para definir la suerte del presionado técnico argentino del Rebaño Sagrado, Gabriel Milito.

Los rojiblancos quedaron en el 16to puesto con cuatro puntos, la misma cantidad que Puebla y Querétaro, últimos de la clasificación.

Cruz Azul celebró su quinta victoria consecutiva y se mantiene invicto tras siete fechas. Con 17 unidades es sublíder del certamen, a una del puntero Monterrey.

CORREA DA LA VICTORIA A TIGRES

Ángel Correa convirtió el gol con el que Tigres venció 1-0 a Santos en condición de visitante.

El argentino ya suma siete anotaciones en su primera temporada con los felinos (tres en la Liga MX y cuatro en la Leagues Cup).

El triunfo impulsó a Tigres a la 4ta posición con 13 puntos, mientras que Santos se estancó en el 10mo lugar con seis.

LEÓN GOLEA A QUERÉTARO

Con un doblete de Ismael Díaz (55’ y 74’) y otro tanto de Fernando Beltrán (45+1), León goleó 3-0 a Querétaro en casa.

El colombiano James Rodríguez jugó 72 minutos antes de ser sustituido. Al filo de la primera media hora sufrió un fuerte golpe en un choque con Rodrigo Bogarín, volante de Gallos.

La victoria dejó a La Fiera en la 8va posición con 10 puntos, mientras que Querétaro permanece en el fondo de la tabla con cuatro unidades.