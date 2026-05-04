Transforma Municipio vialidades en colonias Leyes de Reforma, Constitucional, Toboganes y Constituyentes

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal llevó a cabo una gira de trabajo para la entrega y supervisión de importantes obras

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, llevó a cabo una gira de trabajo para la entrega y supervisión de importantes obras de pavimentación. [Agencias]

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, llevó a cabo una gira de trabajo para la entrega y supervisión de importantes obras de pavimentación. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y elevar la calidad de vida de las familias, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, llevó a cabo una gira de trabajo para la entrega y supervisión de importantes obras de pavimentación en las colonias Leyes de Reforma, Constitucional, Toboganes y Constituyentes, con una inversión superior a los 14 millones de pesos.

“Para nosotros desde que iniciamos ha sido un trabajo constante y una responsabilidad muy grande, pensando en todos ustedes, escuchando, atendiendo y resolviendo. Sabemos que una de las principales necesidades son las pavimentaciones y por eso estamos trabajando todos los días para que Nuevo Laredo tenga mejores calles y mejor calidad de vida”, expresó la alcaldesa.

En la colonia Leyes de Reforma, se realizó la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Artículo 9, entre Artículo 133 y Artículo 8, con una inversión de 1 millón 996 mil pesos, obra que incluyó mejoramiento de terracerías, construcción de banquetas, guarniciones, alumbrado público, señalización y renovación de tomas y descargas domiciliarias, garantizando mayor durabilidad y seguridad para las familias del sector.

También en la colonia Constitucional se ejecutaron diversas obras de gran impacto, entre ellas la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Artículo 21, entre calle 123 y fin de calle, con una inversión de 1 millón 771 mil 792 pesos y una superficie de 960 metros cuadrados y la pavimentación en Artículo 123 y Artículo 20 con una inversión cercana a los 700 mil pesos.

La alcaldesa también inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de las calles Artículo 130, entre Artículo 103 y Segundo Anillo, así como en Artículo 103 entre Artículo 130 y Paula Rojas, con una inversión total de 5 millones 109 mil 959 pesos y una superficie de 2 mil 140 metros cuadrados.

En esta misma colonia también se avanzó en la construcción de banquetas en distintos puntos como la calle Artículo 10 y Artículo 6, atendiendo un rezago histórico en infraestructura peatonal, con inversiones que superan los 1 millón 300 mil pesos en conjunto.

Posteriormente, Canturosas Villarreal se trasladó a la colonia Toboganes para inaugurar la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Artículo 123, tramo 4 entre Segundo Anillo Periférico y Artículo 8, con una inversión de 4 millones 009 mil 056 pesos y una superficie de mil 400 metros cuadrados. Esta obra incluyó la construcción de camellón, banquetas, alumbrado público, señalización y renovación de infraestructura hidráulica.

Además, se construyeron banquetas en la calle Artículo 10 en distintos tramos, con una inversión total de 1 millón 258 mil 778 pesos, fortaleciendo la seguridad y accesibilidad peatonal.

En la colonia Constituyentes, se entregó la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Artículo 21, entre calle 123 y fin de calle, con una inversión de 1 millón 771 mil 792 pesos, mejorando significativamente la conectividad en este sector.

Durante la gira, vecinas y vecinos beneficiados reconocieron el impacto positivo de estas obras en sus colonias.

“Le damos las gracias por siempre escuchar a la ciudadanía, por su compromiso y su arduo trabajo hacia el pueblo de Nuevo Laredo, y por cumplir con su palabra de seguir transformando nuestra ciudad”, expresó la vecina Diana Martínez Chávez, habitante de la colonia Toboganes.

La alcaldesa destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral que no solo contempla pavimentación, sino también drenaje sanitario y pluvial, alumbrado público y banquetas, garantizando obras completas y de calidad.

Del mismo modo, reiteró la importancia de la participación ciudadana a través de herramientas como el sistema de reportes 072 y SIGA, que permiten atender de manera oportuna las necesidades de la población.

Con estas obras, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir transformando Nuevo Laredo, impulsando infraestructura digna, funcional y de largo plazo que contribuya al bienestar de todas las familias.