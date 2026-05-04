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Encabezará El Poder del Norte festival del Día de las Madres

Organizado por el Gobierno Municipal y el Sistema DIF Nuevo Laredo

El festival se realizará el próximo 10 de mayo en la Explanada de la Independencia, a partir de las 6:30 de la tarde. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco de la celebración del Día de las Madres, el Sistema DIF Nuevo Laredo y el Gobierno Municipal llevarán a cabo un gran festival musical para reconocer y celebrar a las madres de la ciudad, con un evento gratuito pensado para toda la familia.

El festival se realizará el próximo 10 de mayo en la Explanada de la Independencia, a partir de las 6:30 de la tarde. Las asistentes podrán disfrutar de un programa artístico que incluye la presentación en vivo de los grupos Poder del Norte de Arturo Buenrostro y Los Reyes Locos.

Además del espectáculo musical, se llevará a cabo una rifa de regalos. El registro para participar estará disponible de 6:30 a 7:30 de la tarde en la misma explanada, ubicada frente al Palacio Federal.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, y la presidenta del Sistema DIF, Claudette Canturosas Villarreal, impulsan esta celebración que busca brindar un espacio de convivencia, alegría y reconocimiento para quienes desempeñan un papel fundamental en el núcleo familiar.

Las autoridades municipales invitan a todas las familias de Nuevo Laredo a sumarse a esta celebración, que busca reconocer el amor, esfuerzo y dedicación de las madres en un ambiente seguro y festivo.

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