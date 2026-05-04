Gana Sevilla a Real Sociedad y sale de zona de descenso

Gol de Alexis Sánchez da respiro al equipo andaluz; lucha por permanencia se definirá en últimas jornadas

SEVILLA.- Un gol en la segunda mitad de Alexis Sánchez impulsó al Sevilla a vencer el lunes 1-0 a la Real Sociedad y a salir de la zona de descenso de La Liga.

El chileno, de 37 años, anotó cinco minutos después de ingresar como sustituto al descanso.

El Sevilla subió hasta quedar a un punto por encima del Alavés, que ocupa la tercera plaza de descenso.

Solo tres puntos separan al Alavés, 18º, del Valencia, 12º, mientras la lucha por evitar el descenso parece destinada a definirse en la última jornada.

El Sevilla llegó a esta jornada habiendo perdido cinco de sus seis partidos anteriores, pero la victoria del lunes le dio triunfos consecutivos en casa en la liga por primera vez desde octubre de 2024. Incluso, al equipo local le anularon un segundo gol tardío de Lucien Agoumé tras una revisión de video.

La derrota fue un duro golpe para la Real Sociedad, que aspira a jugar competiciones europeas la próxima temporada. Un triunfo la habría colocado igualada en el sexto puesto con el Celta de Vigo, pero en su lugar se mantiene novena, a tres puntos de Celta y a uno por detrás del Getafe y del Athletic Bilbao.