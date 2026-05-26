Transforma alcaldesa Carmen Lilia Canturosas infraestructura educativa en el CBTIS 137

Más de 2 mil 500 estudiantes contarán con un espacio digno, seguro y funcional para actividades deportivas, cívicas y recreativas

Durante el evento, la alcaldesa destacó que invertir en educación representa una apuesta directa al futuro de Tamaulipas y al fortalecimiento de las nuevas generaciones. [Agencias]

Durante el evento, la alcaldesa destacó que invertir en educación representa una apuesta directa al futuro de Tamaulipas y al fortalecimiento de las nuevas generaciones. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Más de 2 mil 500 estudiantes del CBTIS No. 137 contarán ahora con un espacio digno, seguro y funcional para el desarrollo de actividades deportivas, cívicas y recreativas, luego de la entrega de una nueva techumbre por parte de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien continúa consolidando una política de inversión educativa enfocada en generar mejores oportunidades para las juventudes de Nuevo Laredo.

Con una inversión superior a los 6.5 millones de pesos, el Gobierno Municipal llevó a cabo esta obra en el plantel ubicado en la colonia Concordia, como parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura educativa y brindar a las y los jóvenes entornos adecuados para su formación académica, convivencia y desarrollo integral.

Durante el evento, la alcaldesa destacó que invertir en educación representa una apuesta directa al futuro de Tamaulipas y al fortalecimiento de las nuevas generaciones.

“Esta techumbre significa comodidad, sombra y protección para sus actividades deportivas, cívicas y recreativas; queremos verlos disfrutar de sus espacios al máximo, convivir sanamente y desarrollar todo su potencial en un entorno digno”, expresó la presidenta municipal.

Canturosas Villarreal señaló que esta visión de impulso a la educación y bienestar social se mantiene alineada con las políticas humanistas del gobernador de Tamaulipas, Dr. Américo Villarreal Anaya, y de la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, priorizando acciones que contribuyan al desarrollo académico y social de las juventudes.

Acompañada de cientos de estudiantes, docentes y directivos, la alcaldesa realizó el corte de listón de esta obra que incluyó estructura de placa de acero, colocación de lámina acanalada y lisa, instalación e interconexión eléctrica, centro de carga, vigas, columnas, armaduras de alma abierta, anclas para zapatas, banquetas, malla ciclónica y portón tubular.

“La transformación real de nuestra frontera surge de la creatividad y la pasión que ustedes demuestran a diario; tengan la plena seguridad de que estamos trabajando para cristalizar esas visiones, ya que gobierno y jóvenes, juntos lo hacemos posible”, señaló.

La presidenta municipal recordó que previamente en este plantel también se realizó la construcción de una barda perimetral con una inversión superior a los 633 mil pesos, reforzando la seguridad y las condiciones del entorno escolar.

El Gobierno Municipal destacó además que, entre 2021 y 2025, en la colonia Concordia, donde se ubica esta preparatoria se han destinado más de 214 millones de pesos en obras de infraestructura y rehabilitación urbana, como parte de una estrategia integral para elevar la calidad de vida de las familias y fortalecer el desarrollo de Nuevo Laredo.