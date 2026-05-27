Ignora automovilista señal de alto y causa accidente en colonia Juárez

Al lugar acudieron elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes valoraron a los ocupantes de ambas unidades. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Al lugar acudieron elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes valoraron a los ocupantes de ambas unidades. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial registrado en la intersección de las calles Washington y avenida Allende, en la colonia Juárez, dejó como saldo daños materiales durante las últimas horas, luego de que uno de los conductores no respetara la señal de alto.

De acuerdo con la información recabada por autoridades viales, en el percance participaron una camioneta Chevrolet Suburban modelo 2001, conducida por Catarino, de 69 años, quien circulaba por la calle Washington con vía de preferencia, así como una Chevrolet TrailBlazer modelo 2003, manejada por Sergio, de 28 años.

Según el reporte, la TrailBlazer se desplazaba de norte a sur sobre la avenida Allende. El conductor refirió haber realizado el alto correspondiente; sin embargo, al avanzar y dirigir su atención hacia el lado contrario, invadió la trayectoria de la Suburban, lo que derivó en la colisión.

Al lugar acudieron elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes valoraron a los ocupantes de ambas unidades y confirmaron que no se registraron personas lesionadas.

Por su parte, agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal tomaron conocimiento de los hechos, efectuaron el peritaje correspondiente y determinaron la responsabilidad del conductor de la TrailBlazer por no respetar la señal de alto.