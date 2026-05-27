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Provoca conductor choque al intentar retorno indebido sobre avenida Reforma

Accidente frente a Soriana dejó severos daños materiales y movilizó autoridades viales municipales

A pesar de lo aparatoso del accidente, autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas, reportándose únicamente daños materiales. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular registrado sobre la avenida Reforma, en el cruce con la calle 15 de Septiembre, frente a Soriana Reforma, dejó como saldo cuantiosos daños materiales, luego de que el conductor de un automóvil compacto intentara realizar una vuelta en “U” desde un carril inadecuado.

El percance ocurrió cuando un automóvil Ford Fusion modelo 2015, presuntamente conducido por un joven, circulaba de sur a norte por el carril derecho de dicha arteria. Al llegar a la intersección, el conductor realizó un giro hacia la izquierda con la intención de retornar, invadiendo el carril contiguo.

Esta maniobra provocó que interfiriera en la trayectoria de una camioneta Chevrolet Tahoe modelo 2008, conducida por un hombre adulto, que circulaba con preferencia por el carril izquierdo en el mismo sentido, lo que derivó en un impacto entre ambas unidades.

A pesar de lo aparatoso del accidente, autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas, reportándose únicamente daños materiales.

Elementos de Tránsito y Vialidad acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente. Posteriormente, los conductores involucrados alcanzaron un acuerdo para la reparación de los daños.

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