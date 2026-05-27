Localizan sin vida a hombre dentro de vivienda en Valles de Anáhuac

Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre identificado como Andrés “J”, de 61 años de edad, fue localizado sin vida durante en el interior de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Valles de Anáhuac, presuntamente a causa de problemas de salud, sin que se observaran indicios de violencia.

El hallazgo fue reportado por un conocido del fallecido, quien acudió al inmueble luego de no tener comunicación con él durante varios días. Al ingresar, lo encontró recostado sobre su cama, sin signos vitales, por lo que dio aviso a las autoridades.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, quienes confirmaron el deceso y realizaron la inspección correspondiente, sin localizar huellas visibles de violencia en el lugar.

De acuerdo con la información recabada, el hombre vivía solo y presentaba antecedentes de problemas de salud relacionados con el consumo de alcohol; incluso, se mencionó que presuntamente padecía cirrosis.

Las autoridades ministeriales llevaron a cabo las diligencias de ley y se ordenó el traslado del cuerpo a una funeraria para la práctica de la autopsia.