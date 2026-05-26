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México captura a sobrino de “El Chapo” Guzmán

Señalado de traficar drogas a EU y Costa Rica

AP

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades mexicanas anunciaron el martes la captura de un sobrino del excapo condenado Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien es señalado de traficar drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Costa Rica.

El secretario de Seguridad federal Omar García Harfuch dijo en su cuenta de X que en la ciudad norteña de Nogales, estado de Sonora, fue apresado con fines de extradición Isaí “N”, a quien identificó como sobrino de Guzmán, antiguo líder del Cártel de Sinaloa que actualmente cumple cadena perpetua en una prisión estadounidense.

El detenido es señalado por las autoridades mexicanas de actuar como operador logístico de un grupo delictivo encargado de la producción y distribución de drogas sintéticas hacia Costa Rica y Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

La captura del presunto delincuente fue realizada por elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República durante un cateo a un inmueble de la colonia Casa Blanca de Nogales, informó en un comunicado el Gabinete de Seguridad. En la operación se incautaron dos armas largas y cartuchos.

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