Tragedia en la 150 Aniversario: fallece niña de año y nueve meses al ser atropellada por su mamá

Al encender la unidad y avanzar de reversa, la mujer no alcanzó a ver a la pequeña, quien quedó en la trayectoria del vehículo. La niña perdió la vida de manera inmediata al sufrir lesiones graves provocadas por el paso de una de las llantas. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

Al encender la unidad y avanzar de reversa, la mujer no alcanzó a ver a la pequeña, quien quedó en la trayectoria del vehículo. La niña perdió la vida de manera inmediata al sufrir lesiones graves provocadas por el paso de una de las llantas. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM. – Una tragedia sacudió este viernes a vecinos de la colonia 150 Aniversario, en el poniente de esta frontera, luego de que una niña de un año y nueve meses falleciera al ser atropellada accidentalmente por la camioneta conducida por su madre.

El accidente ocurrió alrededor del mediodía en el cruce de María del Carmen Galván de Garza y Raúl Madero. De acuerdo con las primeras investigaciones, la joven madre, identificada como Nancy, de 21 años, se disponía a salir de su domicilio a bordo de su camioneta Mazda CX-9 modelo 2007, sin percatarse de que la menor la había seguido hasta la vía pública.

Al encender la unidad y avanzar de reversa, la mujer no alcanzó a ver a la pequeña, quien quedó en la trayectoria del vehículo. La niña perdió la vida de manera inmediata al sufrir lesiones graves provocadas por el paso de una de las llantas.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar, pero ya no fue posible brindarle auxilio a la menor. En tanto, la madre sufrió episodios constantes de desvanecimiento, por lo que también recibió atención médica y fue trasladada a un hospital para su valoración, en calidad de detenida mientras se desarrollan las investigaciones.

Elementos de la Guardia Estatal resguardaron el área y apoyaron a las autoridades ministeriales, incluyendo personal de la Policía Investigadora y Servicios Periciales, quienes realizaron el procesamiento de la escena y recabaron evidencia para integrar la carpeta de investigación.

Este hecho reavivó entre vecinos y autoridades la importancia de reforzar medidas preventivas en los hogares, especialmente en viviendas con niños pequeños y vehículos estacionados en accesos reducidos, donde los accidentes de reversa o avance frontal pueden ocurrir en cuestión de segundos y con consecuencias irreversibles.